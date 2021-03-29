李偉傑：長假期前料交投轉靜　博美團反彈勿心急

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股本周僅4個交易日，料在季結前夕將不會有太大波動，恒指在27,500點至28,800點區間上落，同時大市交投減少。他指出，現時市場焦點由美債息上升轉而至中歐、中美關係；若雙方關係在假期後好轉，投資者情緒有機會偏強，否則恒指在20天線(約28,846點附近)阻力明顯。

美團(003690)業績方面，表現遠遜市場預期，加上現時投資者仍在主力減持高估值股份，績差將令美團成沽售對象，建議待股價回落至250天線，即250元附近才吸納，勿心急博反彈。