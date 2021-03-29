李偉傑：長假期前料交投轉靜 博美團反彈勿心急
2021年03月29日 11:16
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股本周僅4個交易日，料在季結前夕將不會有太大波動，恒指在27,500點至28,800點區間上落，同時大市交投減少。他指出，現時市場焦點由美債息上升轉而至中歐、中美關係；若雙方關係在假期後好轉，投資者情緒有機會偏強，否則恒指在20天線(約28,846點附近)阻力明顯。
多隻內銀股公布去年業績，由於盈利表現與預期相若，不良貸款沒有嚴重惡化兼且略加派息，故料吸引短期資金流入，短期表現將優於大市，中線亦可受惠息差擴闊。策略方面，以建設銀行(00939)為例，可在6.4港元附近吸納作中線持有。
至於中國石化(00386)業績，李認為去年雖然少賺42%，惟下半年表現改善，加上預告首季扭虧為盈，將錄160億至180億元人民幣淨利潤，故料股價偏向正面，有機會重上4.5元，建議在4元附近中線持貨。
美團(003690)業績方面，表現遠遜市場預期，加上現時投資者仍在主力減持高估值股份，績差將令美團成沽售對象，建議待股價回落至250天線，即250元附近才吸納，勿心急博反彈。
至於新股「B站」嗶哩嗶哩(09626)來港第二上市首掛潛水，他認為抽中宜考慮「輸少當贏」，無貨的投資者則宜留待中美角力淡化後入市，先留意美股股價能否守住去年12月90美元的水平。