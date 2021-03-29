黃子燊：可持有新經濟股打「逆市波」

港股周一(29日)反覆上落，開市跌逾200點後反彈。晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師黃子燊表示，恒指低位已見，後市維持中性偏正面看法。短期支持位為27,800點。

他預期恒指未來一周不會跌穿27,800點，不過若恒指反彈，投資者會走貨，故應待大市企穩才作部署，目前市況波動性大，不適宜短期操作，中長線投資者可考慮買入自己偏好的板塊。

觀乎現時已公布業績的股份，若市場覺得股份表現不份符合預期，便會大跌，如美股的拼多多即使收入增長強勁，但因公司主席退位，加上未錄得盈利，公布業績當日即跌7%。