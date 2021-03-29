黃子燊：可持有新經濟股打「逆市波」
2021年03月29日 11:17
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港股周一(29日)反覆上落，開市跌逾200點後反彈。晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師黃子燊表示，恒指低位已見，後市維持中性偏正面看法。短期支持位為27,800點。
他預期恒指未來一周不會跌穿27,800點，不過若恒指反彈，投資者會走貨，故應待大市企穩才作部署，目前市況波動性大，不適宜短期操作，中長線投資者可考慮買入自己偏好的板塊。
他建議投資者可保留一定的新經濟股倉位，雖然短期內不極度樂觀，但現階段可撈貨打逆市波，中長線會有高增長。但選股的實體業務需已公布業績兼有盈利支撐，皆因早前一些沒有盈利的科網股因市場氣氛熾熱而炒上，現時整個板塊回調應選擇確定性較大的股份，如京東集團(09618)。
觀乎現時已公布業績的股份，若市場覺得股份表現不份符合預期，便會大跌，如美股的拼多多即使收入增長強勁，但因公司主席退位，加上未錄得盈利，公布業績當日即跌7%。
新股市場方面亦較疲弱，他解釋第一上市的股份主要被市場氣氛拖累，而第二上市的股份如百度(09888)及嗶哩嗶哩(09626)上市首日均跌穿招股價，主要是因為股份主要跟隨美股走勢，加上嗶哩嗶哩的業務模式不像阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)成熟，估值難以計算，投資者不願意沾手，有貨的投資者要有坐艇的準備。