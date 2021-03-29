【高盛推介】美團業績後受壓 獲資金注意
2021年03月29日 11:27
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團上周五(26日)重上300港元水平，收市升約5.1%，及在收市後公布業績。截至去年12月底止全年，美團期內營業額達1,147.95億元人民幣，按年升17.7%。純利達47.08億元人民幣，按年升110.3%。按非國際財務報告準則計量，經調整溢利淨額達31.21億元人民幣，按年跌33%，合符市場預期。惟美團公布業績後受壓，周一(29日)早段低開約2.3%後跌幅擴大，低見281.2元，顯著落後大市。
觀察個股輪證資金流向，雖見認購證於上周五獲資金轉向沽出，但綜合上周5個交易日計，則共錄得約4,300萬元資金流入。而認沽證於上周五則錄得約830萬元資金流入。牛熊證方面，則見上周五資金繼續部署熊證，錄得約170萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，則見美團於上周五繼續獲北水部署，錄得約2.7億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的低街貨美團購證(26841)，行使價330.2元，2021年6月25日到期，實際槓桿6.3倍，高槓桿、低街貨。
貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨美團購證(16134)，行使價310.2元，2021年6月28日到期，實際槓桿6倍，貼價、低街貨。
牛證方面的近牛選擇可留意美團牛證(63743)，收回價269.99元，行使價266.99元，換股比率500，槓桿比率15.3倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
並可留意收回價稍遠一點的美團牛證(63763)，收回價260.18元，行使價257.18元，換股比率500，槓桿比率9.7倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面可留意價外幅度約4%，屬貼價的短期美團沽證(11647)，行使價273.68元，2021年4月28日到期，實際槓桿9.4倍，貼價、短期。
熊證方面可留意屬貼熊的新上市美團熊證(56122)，收回價310元，行使價313元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，新上市貼熊。
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