【高盛推介】比亞迪東風績前認購證部署
2021年03月29日 11:49
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪上周五(26日)升約5.4%，周一(29日)早段則下跌，低開約4.1%後曾跌幅擴大至見169港元。
比亞迪將於周一公布業績。此外，有券商指其首款採納LFP刀片電池的車款，銷量在去年下半年推出後持續穩健。並料明年對外電池整體出貨比例可增至13%。該行給予比亞迪「買入」投資評級，目標價216元。
另一方面，亦將於周一公布業績的東風集團，上周五升約1.1%，周一低開約0.1%後反彈。
觀察個股輪證資金流向，可見比亞迪認購證在上周二及上周三(23及24日)共錄得約830萬元資金流入後，上周四(25日)及上周五獲資金轉向沽出。認沽證則於上周五錄得約100萬元資金流入。牛熊證方面，可見牛證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約180萬元。熊證於上周四及上周五獲資金流入。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬短期的比亞迪購證(15543)，行使價192.98元，2021年5月4日到期，實際槓桿7.4倍，高槓桿、短期。
貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨比亞迪購證(12779)，行使價195.1元，2021年6月25日到期，實際槓桿5.6倍，貼價、低街貨。
牛熊證方面可留意屬近牛的比亞迪牛證(58937)，收回價155元，行使價151元，換股比率100，槓桿比率6.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
投資者如看淡比亞迪，可留意屬貼熊的比亞迪熊證(54132)，收回價200元，行使價204元，換股比率500，槓桿比率5.2倍，高槓桿貼熊。
投資者如看好東風，可留意東風購證(20802)，行使價9.89元，2021年12月28日到期，實際槓桿3.2倍，價外、長年期、低面值。
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