【高盛推介】比亞迪東風績前認購證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪上周五(26日)升約5.4%，周一(29日)早段則下跌，低開約4.1%後曾跌幅擴大至見169港元。

比亞迪將於周一公布業績。此外，有券商指其首款採納LFP刀片電池的車款，銷量在去年下半年推出後持續穩健。並料明年對外電池整體出貨比例可增至13%。該行給予比亞迪「買入」投資評級，目標價216元。

另一方面，亦將於周一公布業績的東風集團，上周五升約1.1%，周一低開約0.1%後反彈。

觀察個股輪證資金流向，可見比亞迪認購證在上周二及上周三(23及24日)共錄得約830萬元資金流入後，上周四(25日)及上周五獲資金轉向沽出。認沽證則於上周五錄得約100萬元資金流入。牛熊證方面，可見牛證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約180萬元。熊證於上周四及上周五獲資金流入。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。