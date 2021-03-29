【瑞通推介】B站上市潛水　趁機留意同步登場之窩輪

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場對美國經濟復甦的憧憬延續，配合經濟數據顯示美國通脹壓力緩和，道指上周五(26日)收報33,072點，升453點或1.4%。

恒指上周五收報28,336點，升436點或1.6%，5日跌勢告終。周一(29日)早段回落逾100點，跌穿28,200點，其後倒升超過百點，重回28,400點之上。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾1.3億港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾9,800萬元，反映投資者預期港股反彈過後繼續回落。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價26,500至26,599點，而熊證街貨重貨區為收回價28,900至28,999點。

內地視頻網站嗶哩嗶哩(B站)周一在港第二上市，低開在790元後跌勢持續，低見753元，較每股發售價808元低6.8%，而嗶哩嗶哩美股上周五收報97.08美元，折合約754港元，可視為香港股價參考。嗶哩嗶哩於香港公開發售部份超購約173倍，認購一手中籤率10%，並有相關認購證周一同步上市。消息方面，公司近日在其上市材料誤寫公司名，遭央視網發文批評。另近日美國收緊對中概股的監管，市場憂慮中概股在美退市，掀起近日中概股拋售潮。

美團去年收入按年增加17.7%至1147.94億元人民幣，純利按年升1.1倍至47.08億元人民幣，不過第4季錄調整後淨虧損14.36億元人民幣，遜市場預期。集團預警由於對社區電商業務的擴張而於未來幾個季度繼續錄得經營虧損。美團上周五在業績前上揚5%收市，報302元，終止5日跌勢。周一早段瀉逾6%，回試280元水平支持。上周五有近2.7億元北水淨買入美團。輪證資金流方面，逾1,400萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有約1,000萬元淨流入。

小米周一舉行春季新品發布會，預告會推出新款自研晶片，以及發布「小米11 Pro」、「小米11 Ultra」等新機，加上市場屢傳小米造車的消息，刺激小米上周五曾飆9.4%至26.15元，最終收漲6%於25.4元，結束3連跌並收復20天線。小米與長汽其後均否認與對方商討生產電動車，小米周一早段好淡爭持，暫守25元。分別有逾3,600萬元和逾520萬元在上周五淨流入其好倉和淡倉。

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