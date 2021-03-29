花旗料美明年加息　港或滯後

低息環境持續削弱銀行盈利能力，花旗集團香港及澳門區行政總裁伍燕儀接受訪問時表示，疫情下各地政府加大財政刺激或會推高通脹水平，預料明年美國加息呼聲高漲，即較市場普遍預期的2023年加息時間表，足足提早一年，惟屆時香港或會「滯後」加息，同時料今年淨息差持續受壓。

近期資本市場交易趨活躍，帶動資金往來頻密，伍氏認為，隨着今年新股活動持續熾熱，資金進出香港的情況將會持續。回顧去年該行業務表現，零售銀行的新客戶按年增加12%，客戶的投資及資產部署需求亦上升，帶動新增資金淨值(Net New Money)按年飆逾四成，其中新客及現有客群各貢獻一半。

受疫情拖累，去年香港銀行業貸款增長僅1.2%，而花旗同期按年微升2%，略高於同業整體水平；該行存款則按年增長14%，去年核心盈利按年增加。她料今年下半年的貸款增長將逐漸改善，有望高於去年水平，惟呈現大幅反彈的機會則較微。銀行資產質素方面，她稱，該行企業貸款有輕微惡化迹象，惟消費者及信用卡等方面仍優於市場平均水平，估計今年資產質素可保持平穩。

疫情亦加快銀行電子化步伐，她表示，年初至今該行分別有82%及72%客戶使用其電子及手機銀行平台，對於近年虛擬銀行積極搶攻年輕人市場，她指該行亦有針對客群需要作出回應，今年將繼續投放資源拓展電子化，包括運用科技提高營運效率及合規科技(Regtech)等。

展望今年發展策略，她透露該行開局業務良好，花旗香港更為集團亞洲市場的盈利重鎮，惟低息環境下銀行息差增長較困難，今年會增加人手，以催谷財富管理業務發展。

目前花旗銀行員工數目約4,300人，料今年增兵1,500至1,700人，其中財富管理方面會聘請逾百人，包括前線及中後勤人員。同時會積極預備大灣區理財通，發展區內財富管理業務，將以香港作據點，用電子化渠道配合，相信香港理財產品的闊度可吸引更多投資。