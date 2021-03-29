富衛：自願醫保增長空間大

疫情下大眾健康意識提高，加上本年度稅季即將完結，使被稱為「扣稅三寶」之一的自願醫保計劃(VHIS)大行其道。富衛大中華區首席市務總監謝振國接受專訪時表示，香港市民購買私人醫保僅佔兩成，意味自願醫保市場仍有甚大增長空間，現時自願醫保佔富衛整體醫療產品銷售約八成，續是未來業務重點。

雖然經濟前景未見明朗，市民投保態度趨謹慎，惟謝氏稱，大眾保健意識隨疫情提升，續保人數沒有因而減少，加上政府近年大力推廣VHIS，形容保險市場正處於逐漸復甦階段。富衛去年首三季的新生意增長優於市場平均水平，主要由自願醫保、危疾等保障性產品帶動。去年公司推出5項自願醫保產品，新增保費收入按年增長約兩倍。

中港封關限制仍未見放寬迹象，他坦言，過往市場逾五成保費來自內地旅客，相信封關仍為今年保險業最大挑戰，同時指出同業提升數碼渠道，以及來自虛擬保險公司的競爭亦不可忽視。由於客戶對電子化服務與日俱增，促進傳統保險公司加強在投保、出單及售後服務等數碼發展。公司危疾產品主要客戶年齡介乎30至50歲，網上保險興起及市民保障意識增加，使客戶年齡層趨向年輕化。

謝氏相信，隨着未來通訊平台更為方便，以及產品趨向電子化的時候，使用遙距投保人數會驟增。富衛今年初推出「即時理賠支付服務」，適用於金額3,000元內、人壽保險業務的個人意外索償，未來數月會將服務拓展至住院索償等。

另外，隨着跨境「保險通」處於籌備階段，他指，香港保險產品配套成熟，加上內地客對香港的危疾、高端醫療及儲蓄等產品情有獨鍾，預期「保險通」開放後，將吸引更多內地客投保，將視乎相關政策細節及業界制定的策略，不排除在大灣區設立售後服務中心。