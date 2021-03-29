嗶哩嗶哩：遊戲業務進入穩定增長期　短片化浪潮將成趨勢

董事會副主席兼首席營運官李旎補充，公司內部沒有留意股價習慣，強調隨時間推移，愈能看到公司的生態價值，會用未來證明其能力。

陳氏笑言，昨日(28日)是公司赴美上市3周年，當時股價也是「潛水」，具有「yesterday once more」的感覺。當時曾說十年後沒有人會記得首日股價是升或跌，但會記得嗶哩嗶哩是發展很好的公司，現時亦已是一樣。

至於如何看待美國計劃修訂法案，要求不合資格的中資公司除牌。陳睿表示，當時赴美上市，是認為美國資本市場是開放的市場，希望未來能保持開放，而公司會密切關注和研究相關法案。

被問到短片市場的競爭，陳睿相信，短片化浪潮會成為趨勢，亦只會增量市場，而龍頭平台各具優勢，強調會做好自己，而公司以PUGV(專業用戶創作短片)為主，在以領域上具領先地位，目前亦未有直接競爭對手，發展空間龐大，從而有信心達月活躍用戶可增一倍至4億戶的目標。

他又指，隨技術及設備升級，短片將成為互聯網的主流內容，改變各人的生活，料中國內地未來會有數以千萬計的短片創作者，並逐步向外拓展。

對於遊戲收入佔比逐步下降，陳睿解釋，公司很早期已進入遊戲業務，經多年發展已進入較穩定的增長期，但強調這並非業遊戲業務做得不好，只是廣告、直播等其他業務發展速度較快。

至於公司集資約五成用於內容創造，李氏指，有關資金用於一切有關內容生態，包括產品、營運等，為短片創作者提供更好生態環境，為用戶提供更好的內容，以完善整個短片社區，強調以用戶為優先，而非廣告。