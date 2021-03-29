康基醫療與貝朗醫療戰略合作

根據合作協議之條款，雙方同意在外科手術設備、微創手術器械及耗材方面開展合作，如通過產品授權、OEM/ODM生產等合作模式為醫生和患者提供更豐富的產品；未來在外科領域中開展深度合作，合作範圍包括但不限於新產品聯合設計及開發、樣品定制加工、技術轉移、共建聯合實驗室、項目孵化等；及雙方將基於各自的優勢資源協助推進彼此部分產品在某些區域的註冊及市場銷售。

貝朗醫療是貝朗集團旗下的位於中國的子公司。貝朗集團是世界知名的專業醫療設備、醫藥製品以及手術醫療器械供應商之一。

公司指出，與貝朗醫療的戰略合作夥伴關係的建立，將使公司的研發能力得到進一步提升；同時，在營銷方面，將會充分發揮公司在中國現行銷售網絡上的優勢，進一步豐富公司的產品組合，提高公司的長期競爭能力；此外，在國際業務方面，憑藉貝朗醫療的國際化推廣能力，將對公司未來海外市場的開拓起到重要的推動作用；符合公司及其股東的整體利益。