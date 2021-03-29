正榮地產：今年銷售目標1500億人民幣

內地對22個城市實施「集中供地」政策，副主席劉偉亮指出，集團牽涉其中的城市有14個，但相信對於全國化布局的房企而言，拍地影響並非很大，集團資金儲備充裕，資金調動能力有優勢。政策實施後，每個城市的地價回歸到理性、有一定的利潤空間，對集團而言是機會。

劉偉亮續指，集團全國化布局基本已完成，主要布局一、二線城市，但核心三、四線城市，經濟實力、基本面較好的城市也會考慮，並持續研究中。集團往後會繼續與房企合作拿地，但盡量會與2家、最多3家公司合作，以保證操盤效益較高。而今年拿地權益比仍會維持約60%以上，但併表比會較權益比高出10幾個百分點。

副總裁兼財務總監陳偉健指出，今年1至2月已發行7億美元債，並提前償還5.1億美元的老債，整體融資壓力不大。而集團融資成本由2019年的7.5%，降到去年的6.5%，預計今年仍有改善空間。另主席兼行政總裁黃仙枝預計，集團明年上半年「三條紅線」的財務指標可全線達標。