缺櫃兼貨輪塞港　物價飛升能避免嗎？消息指長賜號上浮水面…

從去年底開始，全球貿易就飽受大缺櫃狀況困擾，航運、空運等運輸成本大幅增加，如今又遇上長榮貨輪——長賜輪擱淺事件，全球貿易成本承受巨大壓力。外媒引述標普全球旗下貿易數據公司Panjiva分析家Chris Rogers表示，物價將無可避免全面上升。

據講今日(29日)漲潮，是長賜號脫困的好機會。最新消息指，船運代理公司Inchcape和蘇彝士運河管理局皆證實，今日該貨輪已成功重新上浮，但目前還未清楚需要多少時間才可重啟運河。

報道指出，蘇彝士運河佔全球貿易12%，是海運重要河道之一，長賜輪的停滯延誤了亞洲到歐洲、北美的消費品運輸，歐美往亞洲的農產品運輸同樣受限，隨着封閉時間愈長，航運成本增加，將給已面臨缺櫃、港口堵塞與載運量限制的企業極大壓力。

報道引述羅賓遜全球物流公司執行長Bob Biesterfeld指出，供應鏈已出現前所未有的緊繃，影響了航空，海洋和公路的運輸，這確實是史無前例的，成本上升之下，最終將會向消費者反應。

去年，新冠肺炎疫情封鎖了正常的貿易往來，全球經濟活動長期放緩，因此，等到去年底狀況好轉後，隨之而來巨大的貿易量反彈，讓產業鏈來個措手不及。

標普全球Platts數據顯示，運輸一個貨櫃的平均成本，從去年6月的1,040美元，飆升至3月1日的4,570美元，另今年2月，美國貨櫃的運輸成本總計為52億美元，比去年同月的20億美元還要多上將近3倍。豈料上周又發生長榮塞船的突發事件，貿易狀況更是雪上加霜，

報道又引述荷蘭ING集團經濟學家Joanna Konings則認為，進口商品的成本大幅上漲或這些產品變得難以獲得，這可能會給國內生產商更多的上漲價格空間，對廠商而言，唯一的選擇就是將其轉嫁給消費者。