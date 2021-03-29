新疆棉花事件告一段落？Nike內地促銷活動反應火爆…

「新疆棉花事件」引來軒然大波！不過，外媒報道，被捲入民間抵制風波的美國鞋廠--Nike，上周五(26日)在內地舉行促銷，在抵制氣氛下仍吸引大批民眾瘋狂搶購，其中一款女用運動鞋不但吸引逾34萬人預購，開賣後更在一秒內就售罄。有網民笑言，內地民眾對外國品牌表達不滿的手法，只限於「嘴巴」與「鍵盤」，「拿起鍵盤重拳出擊，放下鍵盤立等減價」！

Nike是最早進入中國市場的美商之一，並深諳中國市場及體壇經營之道。目前，Nike是中國職業足球、中國國足、中國籃協、中國田徑協會的簽約贊助商，在國足及國家籃球隊員的球衣及場邊的看板上，都有揮不去的Nike商標，在中國運動場上可謂無孔不入。故有揣測指，抵制事件對這家美企的打擊力度明顯「放軟了手腳」…

據報，Nike上周在內地大型電商京東舉辦名為「折扣好貨立即選購」的促銷活動，當中名為Dunk Low的鞋款由於定價僅699元人民幣，吸引大批民眾預購；而當中的37.5碼女鞋更多達34.6萬人預購，較大的40碼鞋亦有33.7萬人預購；Dunk Low鞋款更在1秒內就被搶購一空，成為名副其實的「秒殺」產品，之後這一鞋款所有尺碼的男女鞋亦全數售罄。至今為止，Dunk Low鞋款已經被移出京東平台，但其他屬於Nike這項促銷活動的多個鞋款亦已銷售一空。

另有報道指，國務院高層近日特別參訪了為Nike、Adidas提供原料的中德合資巴斯夫(BASF)位於南京的化工廠，強調鼓勵合資企業在內地進行更多投資。此時此刻政府高層作出如此活動，亦令人感到是官方安撫外資的行徑。