保監局︰已就保險集團監管指引與業界溝通

保險集團監管框架及保險相連證券業務規管制度的法例修訂周一(29日) 生效。保險業監管局行政總監張雲正指，監管框架符合國際標準和最佳作業模式，為鞏固香港作為環球風險管理中心和區域保險樞紐策略部署的核心元素。

保監局表示，已就制定《集團監管指引》與主要業界持份者展開緊密溝通，詳細列出指定保險公司在不同範疇須遵守的原則和標準，包括企業風險管理、企業管治、資本要求、公眾披露等。指引的實施將有助局方今年年中正式定出3個相關指定保險集團。

至於規管保險相連證券業務方面，保監局稱，正參考海外經驗及考慮本地情況，以制定實施詳情。財政司司長最近宣布的保險相連證券資助先導計劃也將為潛在發行人提供額外誘因，促成首宗保險相連證券發行在今年內實現 。

局方指，法例修訂亦尋求擴大專屬自保保險公司可承保風險的範圍，從而建立香港成為內地國有企業、跨國公司和本地企業設立專屬自保保險公司的首選地點。加上為直接保險公司的所有一般再保險業務、直接保險公司的特定一般保險業務及特定保險經紀業務提供稅務寬免，這些措施將為香港的海事和專項保險發展注入新動力。