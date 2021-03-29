無懼債息趨升　華爾街巨頭睇好美股續揚　惟秋後有變數…

華爾街好友、Yardeni Research總裁兼首席投資策略師Ed Yardeni表示，預期美國通脹將捲土重來，未來12個月到18個月內，美國10年期國債孳息率可能升高至2.5到3%之間，但美國經濟回升，承受得起這樣的美債孳息率水平，標普500指數年底可望上看4,300點。

外媒引述他表示，美國10年期國債孳息率升高至2.5到3%之間，仍不足以對經濟或股市造成真正的打擊。這不是災難、浩劫，在某種程度上，這反映了「債券義和團」(Bond Vigilante)對通脹的擔憂。

Yardeni於1980年代初創造「債券義和團」一詞，用以形容某些希望公債孳息率更高、以彌補通脹走升損失的投資者。目前，「債券義和團」正對注入經濟的數萬億美元紓困案作出反應，對聯儲局主席鮑威爾、財政部長耶倫認為通脹是短暫性的觀點持懷疑態度。

儘管他將通脹視為當前市場最大風險，但認為生產率飆升、科技創新將在降低成本壓力方面發揮重要作用。他認為，由於激勵性支票現已存入個人帳戶，美國經濟轉熱，企業獲利將相當亮眼，標普500指數到今年底可望漲至4,300點，並在明年漲至4,800點。

惟他同時警告，若進入秋天至年底，通脹率仍居高不下，排徊在2.5%附近、或進一步走升的話，那美國面臨的問題就將超出原先預期。