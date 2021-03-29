和黃中國醫藥啟動美兩項IDH1及2雙重抑制劑治療

和黃中國醫藥科技(美股及英股：HCM)宣布，旗下自主研發處於臨床階段的創新腫瘤藥物新型雙重靶向異檸檬酸脫氫酶(IDH)1和2突變的選擇性小分子抑制劑「HMPL-306」，已啟動2項國際一期研究，將分別用於治療晚期實體瘤患者及惡性血液腫瘤患者，均於美國和歐洲設立臨床試驗中心，國際研究的首名患者已於2021年3月25日接受給藥治療。

這2項多中心臨床試驗旨在評估「HMPL-306」的安全性、耐受性、藥代動力學、藥效學和初步療效。首項臨床試驗針對實體瘤，而第二項臨床試驗針對伴有IDH1或IDH2突變的晚期復發性或難治性惡性血液腫瘤，並由MD安德森癌症中心(MDACC)主導。

在各研究的第一階段，每組患者將接受遞增劑量的口服HMPL-306治療，以確定最大耐受劑量和/或II期推薦劑量(RP2D)。第二階段則是劑量擴展階段，患者將接受HMPL-306治療，以進一步評估RP2D的安全性、耐受性和臨床療效。

至於「HMPL-306」的中國一期研究仍正在進行，首名患者已於2020年7月接受給藥治療。