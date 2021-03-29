油價下滑1%　道期跌逾百點

美匯指數報92.76；港匯見7.7733；離岸人民幣(CNH)反覆處至6.5594；美元兌日圓為109.53；歐元企1.1789；英鎊報1.3790。金價跌至每安士1,726.57美元。油價跌1%，布油險守63美元；紐油跌穿60美元。道指期貨跌逾百點。

●市後關注點

-23:30 美國3月達拉斯聯儲銀行製造業商業指數

-傳蔚來及小鵬汽車已向港交所遞交上市申請。

-傳6月就SPAC上市諮詢，最快年底前推出；港交所回應指，若有進展會適時通知市場。

-野村下調美團目標價至404元。

-申洲國際去年多賺0.2%，末期息1.1元。

-中國海外去年純利增長5%，末期息73仙。

●俗稱「B站」的嗶哩嗶哩來港第二上市，受近日中概股災影響，該股開市報790元，較招股價808元低2.22%，之後曾跌至753元上市新低；收市報800元，較招股價低近1%，全日成交25.76億元，每手帳面蝕160元。

-野村美國業務或損失156億元，股價插15%。

●傳上周美國中概股急瀉，涉南韓基金遭斬倉。

-花旗：在美中概股遭拋售與基本面無關，提供買入良機。

●無懼債息趨升，華爾街巨頭睇好美股續揚，惟秋後有變數...

●美國貿易代表戴琪：暫無計劃取消對中國的關稅。

●SEMI智慧儲能委員會成立，看好市場規模增長百倍。

●新疆棉花事件告一段落？Nike內地促銷活動反應火爆...

●缺櫃兼貨輪塞港，物價飛升能避免嗎？消息指長賜號上浮水面...

●德國工會發動亞馬遜員工罷工4天，要求加薪4.5％。

●報告：明年中國整形市場規模將達3000億元人民幣。

●財政部：首2個月國企利潤總額按年增1.5倍。

●萊坊料今年租金下調5%，冀政府放寬額外印花稅。

●新盤西營盤尚瓏示範單位首度曝光。