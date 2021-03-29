【產經直播】恒指兩萬八關隨時再失？
2021年03月29日 16:33
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港股周一(29日)走勢反覆，低開19點後，一度彈高143點，之後再掉頭下跌，收市報28,338點，最終僅升1點。恒指兩萬八關隨時再穿？
新經濟股偏軟，上周公布業績的美團(03690)，受社區團購新業務拖累，表現差過市場預期，多家大行均下調目價，即市一度跌逾9%，低見274.4元，股份已失動力？另外，小米集團(01810)晚上舉行產品發布會，股民有咩要留意？
蘇彝士運河貨船擱淺事件終有好消息，長賜號成功浮起，三桶油個別發展，消息會否拖累油價？中國石油化工(00386)發盈喜，首季可轉虧為盈，預計淨利潤達160億至180億元人民幣，一度彈超過6%，彈完未？
中國海外發展(00688)全年多賺6%至439億元人民幣，業績收唔收貨？最新集團未來5年銷售目標冀錄得雙位數增長，又可否睇高一線？新股嗶哩嗶哩(09626)首掛潛水，低見753元，較招股價808元低逾6%，收市報800元。中概股近期走勢波動，持貨股民唔怕繼續揸住先？抑或蝕少當嬴？
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