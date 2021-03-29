新地簽署168億元5年期銀團貸款　顯示銀行業界充滿信心

是項銀團貸款由新鴻基地產(金融服務)有限公司簽署，並由新地作擔保。貸款包括三成定期貸款及七成循環貸款，年期為5年。貸款款項將用作今年5月到期之150億元銀團貸款的再融資，以及用作集團日常營運資金。新地是信貸評級最高的香港地產商之一，分別獲穆迪及標準普爾給予A1及A+評級，兩者評級展望均為穩定。

新地主席兼董事總經理郭炳聯說：「本人感謝參與今次銀團貸款銀行的鼎力支持。香港正面對新冠疫情等多個挑戰，他們的支持反映對新地及其增長前景充滿信心。集團繼續堅守審慎的財務管理原則，並透過加強其現金流和流動資金以維持雄厚的財務實力。集團未來將推售的新項目充足，其中位於沙田半山的瓏珀山第一期即將開售。中長期而言，隨着多個大型綜合地標項目相繼落成，集團的經常性收入基礎將顯著擴大，其物業投資組合將帶來可觀的經常性收入。這些項目包括香港高鐵西九龍總站上蓋的大型項目、上海ITC及杭州江河匯合作發展項目。」

是項銀團貸款的協調安排行將包括中國銀行(香港)、中國農業銀行、星展銀行、中國工商銀行(亞洲)、華僑銀行、香港上海滙豐銀行有限公司、瑞穗銀行、三菱日聯銀行、三井住友銀行、國泰世華銀行、法國巴黎銀行、恒生銀行、渣打銀行(香港)、大華銀行、花旗銀行、創興銀行及興業銀行。