倉儲業發達了？馬士基：蘇彝士運河事件必加速全球供應鏈轉型

外國傳媒報道，被視為「貿易溫度計」的全球最大貨櫃輪商馬士基(Maersk)行政總裁Soren Skou表示，蘇彝士運河因船隻擱淺封堵事件將加速全球供應鏈轉型，企業將從「即時管理」(just-in-time)模式轉向「以防萬一」(just-in-case)模式，大幅提高庫存量。

他表示，疫情已促使許多企業調整供應鏈，不受限於單一供應商，並重新評估對「即時管理」模式的依賴；這種模式下，零組件只有在需要的時候才運送至工廠。目前企業轉而採取「以防萬一」的模式，大幅提高庫存量，避免供應鏈受擾時產品短缺。

馬士基是全球貿易風向球，載運量佔全球海運1/5。

疫情封鎖措施導致企業無法取得特定零組件，讓「及時交貨」供應鏈大亂，也促使企業重新檢討供應系統。他說：「及時交貨模式運作順利時確實有好處，但一旦失效，將造成銷售損失。及時交貨節省的成本，不足以彌補銷售損失的負面影響。」許多企業正捨棄依賴單一供應商的做法，「我們的客戶表示，必須有多個供應商，以確保不會因某一個小型次級供應商的問題導致業務停擺。」