樓價UPDATES：樓市不明朗 紅磡兩盤辣招稅一鬆綁即賣

樓市前景不明朗，部分業主持貨滿3年即止賺沽貨，紅磡都會軒及寶威大廈新近均錄得辣招鬆綁成交個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島9座中層A室，實用面積853方呎，套三房加工人房間隔，獲租客以34,000租入，實用呎租40元，業主於2001年12月以545.3萬元購入，按買入價計算，租金回報7.5厘。

●鰂魚涌太古城暫錄40宗買賣，與2月全月看齊，屋苑北海閣低層D室，實用面積739方呎，三房間隔，去年1月放盤叫價約1,440萬元，減至近期約1,300萬元，最後多減34萬元，累減174萬元，以1,266萬元成交，實用呎價17,131元。

●鰂魚涌太古城南山閣低層A室，實用面積536方呎，兩房間隔，同區租客見市旺加快入市，並希望可承造高成數按揭，故物色1,000萬元或以下放盤，見單位質素及金額符合預算，最終以1,000萬元入市自用，實用呎價18,657元。

●天后維多利中心2座中層C室，實用面積1,031呎，原叫價約2,200萬元，議價後以2,138萬元成交，實用呎價20,737元。原業主於2014年8月以約1,580萬元購入物業，是次轉售帳面獲利約558萬元。

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九龍區

●紅磡都會軒2座低層17室，實用面積454方呎，原則一房間隔，現為兩房，望內園景，放盤約兩個月微減2萬元，以948萬元沽出，實用呎價20,881元。原業主於2018年3月以約840萬元購入單位，持貨滿3年辣招鬆綁轉售，帳面獲利約108萬元。

●紅磡寶威大廈中高層C室，實用面積262方呎，兩房間隔，原業主持貨3年辣招鬆綁後，即以500萬元放售，放盤約2星期後獲外區客洽購，最後減價約10萬元，以約490萬元成交，實用呎價18,702元。單位2018年2月購入價約400萬元，至今升值90萬元。

●將軍澳蔚藍灣畔2座中層B室，實用面積763方呎，四房連套房間隔，望全園泳池景，3月中放盤開價1,298萬元，减價68萬元或5.2%，獲區內買家以1,230萬元承接，實用呎價16,121元。

●將軍澳新寶城4座高層D室，實用面積434方呎，兩房間隔，由於位置方便，且鄰近大型商場及港鐵站，吸引同區客承接換樓，成交價713萬元，折合實用呎價約16,429元。

●將軍澳君傲灣1座高層H室，實用面積470方呎，兩房間隔，外望開揚市景，最新以830萬元成交，實用呎價17,660元。據了解，原業主於2009年11月以285萬元入市，現轉手帳面獲利545萬元，至今11年多升值逾1.9倍。

●將軍澳THE PARKSIDE第2座高層D室，實用面積726方呎，三房連套房間隔，今年2月開始放售，叫價1,400萬元，經議價後減價60萬元或約4.3%，終以1,340萬元沽出，實用呎價18,457元。

●新蒲崗譽‧港灣大單位實用呎租不30元，屋苑1A座中層B室，實用面積1,333方呎，四房間隔，原先每月租5萬元，議價後減至約3.95萬元租出，呎租29.6元。

●牛池灣曉暉花園2座中層E室，實用面積709方呎，三房間隔，原叫價930萬元，累減30萬元或3.2%，以900萬元成交，實用呎價12,694元。原業主早於1998年購入上址，當時作價314萬元，持貨23年帳面獲利586萬元，升值近1.9倍。

●九龍塘又一村花園B8座高層B室，實用面積1,516方呎，三房連套房間隔，以3,635萬元連車位成交，實用呎價23,978元。原業主早於1988年11月以285萬元連車位購入上址，現轉手帳面獲利3,350萬元，升值逾11.7倍。

●奧運站一號銀海3日連錄3宗成交，包括3座高層A室，實用面積1,019方呎，三房連套房間隔，單位座向正南方，外望優質海景，以3,030萬元成交，實用呎價29,735元。

●長沙灣泓景臺2座低層H室，實用面積441方呎，兩房間隔，獲外區客以855萬元承接，實用呎價19,388元。原業主約於2010年3月以約338萬元購入單位，持貨約11年帳面獲利517萬元，升值約1.5倍。

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新界區

●荃灣翠豐臺5座高層H室，實用面積630方呎，三房連套房間隔，叫價1,098萬元，放盤不足一個月，減至1,040萬元沽出，樓價仍創屋苑近兩年新高，實用呎價16,508元。

●荃灣荃德花園E座3低層H室，實用面積306方呎，原則兩房改為一房間隔，日前以431萬元易手，實用呎價14,085元。原業主於2009年8月以約105萬元購入單位，持貨至今帳面獲利約326萬元，升值約3.1倍。

●荃灣海濱花園本月錄18宗成交，較上月全月16宗為多，平均實用呎價13,232元，按月升約3%。屋苑7座高層E室，實用面積422方呎，兩房間隔，放盤僅數天即以600萬元零議價成交，實用呎價14,218元。

●葵涌寶星中心C座低層6室，實用面積329方呎，兩房間隔，放盤一星期微減2萬元，獲買家以468萬元承接，實用呎價14,225元。買家為區內業主，由於已經退休，故決定「大換細」套現養老。

●屯門卓爾居本月錄約12宗成交，按月大增兩倍，屋苑3座中層F室，實用面積679方呎，三房連套房間隔，叫價980萬元，單位有租客居住，故不設睇樓，經議價以961萬元成交，實用呎價14,153元。

●屯門南浪海灣1座低層H室，實用面積840方呎，三房間隔，內附豪華裝修，無需額外修葺即可入住，單位以950萬元成交，實用面積11,310元。

●元朗加州豪園蒙尼卡徑單號屋，實用面積1,809方呎，原叫價約1,800萬元，反價約3萬元，以1,803萬元成交，實用呎價9,967元。

●粉嶺欣翠花園3座低層D室，實用面積657方呎，三房連套房間隔，以675萬元獲承接，實用呎價10,274元。原業主約2009年9月以約200萬元購入物業，持貨約12年帳面獲利約475萬元。

●粉嶺牽晴間5座低層H室，實用面積384方呎，兩房間隔，以566萬元獲承接，實用呎價14,740元。原業主於2011年以205萬元購入單位，持貨約10年帳面獲利約361萬元，升值約1.8倍。

●大埔太湖花園2座高層E室，實用面積451方呎，兩房間隔，議價後以638萬元易手，實用呎價14,146元。原業主於1999年2月以170萬元購入單位，持貨22年帳面獲利468萬元，升值約2.75倍。

●沙田帝堡城3座高層E室，實用面積580方呎，兩房間隔，以875萬元易手，實用呎價15,086元。原業主於2008年以327萬元購入單位，持貨13年帳面獲利約548萬元。

●馬鞍山銀湖‧天峰7座中層B室，實用面積762方呎，三房連套房間隔，以1,228萬元易手，實用呎價16,115元。原業主於2009年以522萬元購入單位，持貨12年帳面獲利706萬元，升值約1.4倍。