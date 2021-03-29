新盤UPDATES：港島西項目主打細單位 快將開價
2021年03月29日 19:56
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復活節長假期將至，發展商爭相推盤加強搶客，繼西南九龍臨海項目公布全新期數開價後，港島西區亦有主打細單位的全新項目籌備登場，日內更有機會公布開價。
●西營盤尚瓏示範單位首度曝光
大批新盤全速籌備開售。富豪國際(00078)旗下西營盤尚瓏，積極部署4月登場，周一(29日)首度安排傳媒預覽示範單位，其中參照18樓A室搭建的兩房戶，日後會連同展示的同樣裝修及家具出售。該單位實用面積431方呎，大廳空間四正，並連接面積22方呎露台及16方呎工作平台，廚房屬傳統獨立「梗廚」設計，與浴室一樣設有窗戶。
至於根據18樓E室打造的一房單位，實用面積265方呎，同樣設有面積22方呎露台及16方呎工作平台，廚房則以開放式設計，主人套房內設浴室，方便住戶使用。
該集團執行董事范統表示，項目有機會於周內公布開價，首張價單提供不少於50伙，希望復活節長假開放示範單位及收票。
●代理向觀塘安峯買家贈送1.8萬至3.8萬元購物禮券
配合復活節長假快將來臨，中原為華懋集團發展的觀塘安峯，引入全新置業優惠，於4月2至6日假期內，經該行購入項目不同類型單位可獲贈購物禮券，當中一房買家的優惠價值1.8萬元、兩房2.8萬、三房3.8萬元，總值可高達38萬元，名額限首10名，優惠先到先得。
●元朗尚悅‧天城洋房2839萬元沽 本月已售7伙
洋房買家積極入市。恒基地產（00012）旗下元朗尚悅‧天城，剛售出1號洋房，實用面積1,825方呎，天台面積433方呎，前庭與花園分別161及420方呎，連車位成交價2,839.2萬元，呎價15,557元，再度創出項目售價及呎價新高，買家選用730天長成交期入市。該盤本月開售以來已累積賣出7座洋房，套現逾1.77億元。
21 BORRETT ROAD第1期再推分層戶標售
據一手銷售資訊網資料，長實集團(01113)旗下港島半山21 BORRETT ROAD第1期，剛加推15樓7號單位於本周五(4月2日)起招標發售，該單位實用面積2,316方呎，間隔四房連雙套房。
●筲箕灣香島頂層連天台戶6280萬元售出
特色單位銷情向好。據一手銷售資訊網資料，南豐集團旗下筲箕灣香島，剛售出5座30樓複式C室，實用面積2,105方呎，天台面積656方呎，連雙車位成交價6,280萬元，呎價29,834元。
●沙田富豪‧山峯四房分層戶連車位賣4573萬
百利保控股(00617)等位於沙田九肚的富豪．山峯，剛透過招標形式售出第2座2樓A單位，屬四房四套間隔，實用面積2,107方呎，成交價4,573萬元，包括1個住宅車位，呎價21,704元，成交期為720日。 項目本月暫錄7宗成交， 套現接近3.1億元。
●旺角利奧坊‧曦岸加推8伙周五發售
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧曦岸，過去一周連錄6宗成交，其中最新售出的一房單位，實用面積247方呎，成交價逾647萬元，呎價26,194元。項目乘勢加推8伙，於本周五(4月2日)發售，當中包括7伙一房戶及1伙開放式單位，折實售價介乎495.69萬至逾662.25萬元，呎價由24,632至26,812元。
項目自年初以來已售出56伙，套現逾3.4億元。開盤至今則累售225伙，套現13億元。