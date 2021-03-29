新盤UPDATES：港島西項目主打細單位　快將開價

復活節長假期將至，發展商爭相推盤加強搶客，繼西南九龍臨海項目公布全新期數開價後，港島西區亦有主打細單位的全新項目籌備登場，日內更有機會公布開價。

●西營盤尚瓏示範單位首度曝光

至於根據18樓E室打造的一房單位，實用面積265方呎，同樣設有面積22方呎露台及16方呎工作平台，廚房則以開放式設計，主人套房內設浴室，方便住戶使用。

該集團執行董事范統表示，項目有機會於周內公布開價，首張價單提供不少於50伙，希望復活節長假開放示範單位及收票。

●代理向觀塘安峯買家贈送1.8萬至3.8萬元購物禮券

配合復活節長假快將來臨，中原為華懋集團發展的觀塘安峯，引入全新置業優惠，於4月2至6日假期內，經該行購入項目不同類型單位可獲贈購物禮券，當中一房買家的優惠價值1.8萬元、兩房2.8萬、三房3.8萬元，總值可高達38萬元，名額限首10名，優惠先到先得。

●元朗尚悅‧天城洋房2839萬元沽 本月已售7伙

洋房買家積極入市。恒基地產（00012）旗下元朗尚悅‧天城，剛售出1號洋房，實用面積1,825方呎，天台面積433方呎，前庭與花園分別161及420方呎，連車位成交價2,839.2萬元，呎價15,557元，再度創出項目售價及呎價新高，買家選用730天長成交期入市。該盤本月開售以來已累積賣出7座洋房，套現逾1.77億元。

21 BORRETT ROAD第1期再推分層戶標售

●筲箕灣香島頂層連天台戶6280萬元售出

特色單位銷情向好。據一手銷售資訊網資料，南豐集團旗下筲箕灣香島，剛售出5座30樓複式C室，實用面積2,105方呎，天台面積656方呎，連雙車位成交價6,280萬元，呎價29,834元。

●沙田富豪‧山峯四房分層戶連車位賣4573萬

●旺角利奧坊‧曦岸加推8伙周五發售

項目自年初以來已售出56伙，套現逾3.4億元。開盤至今則累售225伙，套現13億元。