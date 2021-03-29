安樂工程靠「保就業」津貼撐住去年業績

業績公告顯示，該公司去與新冠肺炎相關補貼確認政府補助約9,702.8萬元，其中約9,057.3萬元與港府的「保就業計劃」相關，並計入「銷售及服務成本」和「行政開支」中，而2019年並無該等補助。

所謂除稅前溢利，乃一家公司於某個期間的收入扣減「銷售及服務成本」和「行政開支」等帳項、補加「其他收入」等帳項後所得出的淨額，所以如果從安樂工程去年的除稅前溢利進一步減去港府「保就業」的補助，其他項目不變，該公司去年全年除稅前溢利只有約2.51億元﹐比起列帳的除稅前溢利3.42億元大減26.44%，也會比2019年全年的除稅前溢利倒退14.09%。

安樂工程去年上半年業績確認與新冠肺炎相關政府補助約1,181.3萬元，其中881.7萬元與港府的「保就業」計劃相關。

另外，該公司宣派第二次中期股息每股7仙，比2019年同期大增38.06%，換言之潘樂陶夫婦可憑8.8865億股安樂工程，收取股息6,220.55萬元。