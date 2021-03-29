郵儲銀行去年多賺5%　資產質素有惡化趨勢

全年計算，郵儲行淨利息收益率按年跌11點子，至2.42%；派發末期息0.2085元。該行不良貸款率及不良貸款餘額分別按年上升0.02個百分點及17.55%，至0.88%及503.67億元，年內共清收處置不良資產379.24億元，按年增加27.26%。

對於低息環境削弱銀行盈利，建行行長王江坦言，去年疫情爆發對環球經濟形勢產生變化，內地經濟出現低增長、低利率、低投資環境，加上該行加大力度「讓利」實體經濟，使淨息差按年下降13點子，至2.19%，預計今年淨息差仍將受壓，惟隨着中國經濟逐步復甦，相信息差整體可保持合理區間，大起大落機會較微。

市場對建行前景依然樂觀，滙豐環球研究指，該行去年每股盈利高於市場預期，收入增長、撥備前盈利增長，以及貸款損失撥備率等表現續跑贏同業，維持建行H股「買入」評級，目標價由8.1港元上調至8.8港元。