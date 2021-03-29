郵儲銀行去年多賺5% 資產質素有惡化趨勢
2021年03月29日 20:34
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獲「股神」巴菲特愛將李祿旗下基金入股的郵儲銀行(01658)公布業績，去年多賺5.35%，至641.99億元人民幣(下同)，高於多間大型內銀約1%的增幅，惟資產質素有惡化趨勢，不良貸款率及不良貸款餘額按年「雙升」。管理層表示，疫情及國際形勢仍存在諸多不確定因素，加上中國經濟恢復基礎尚不牢固，各類衍生風險不容忽視，直言銀行業的風險防控仍面臨較大挑戰。
全年計算，郵儲行淨利息收益率按年跌11點子，至2.42%；派發末期息0.2085元。該行不良貸款率及不良貸款餘額分別按年上升0.02個百分點及17.55%，至0.88%及503.67億元，年內共清收處置不良資產379.24億元，按年增加27.26%。
事實上，內銀資產質素着實令市場擔憂，去年建設銀行(00939)不良貸款亦出現「雙升」。首席風險官靳彥民為此解畫，指基於該行審慎風險的偏好，以及提升風險內控能力，去年不良率、逾期率、成本率及撥備覆蓋率等各項資產質素指標維持穩定，預期今年將保持平穩可控。
對於低息環境削弱銀行盈利，建行行長王江坦言，去年疫情爆發對環球經濟形勢產生變化，內地經濟出現低增長、低利率、低投資環境，加上該行加大力度「讓利」實體經濟，使淨息差按年下降13點子，至2.19%，預計今年淨息差仍將受壓，惟隨着中國經濟逐步復甦，相信息差整體可保持合理區間，大起大落機會較微。
市場對建行前景依然樂觀，滙豐環球研究指，該行去年每股盈利高於市場預期，收入增長、撥備前盈利增長，以及貸款損失撥備率等表現續跑贏同業，維持建行H股「買入」評級，目標價由8.1港元上調至8.8港元。
不過，未來內銀盈利能力仍將受疫情影響。評級機構標準普爾認為，隨着中國經濟複甦，中信銀行(00998)盈利能力將於今年有所改善，惟未來兩年要恢復至疫情前水平的機會較微，預測該行今、明兩年平均資產回報率(ROAA)將保持約0.65%，低於2017至2019年的0.74%平均水平。