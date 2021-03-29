道指早段挫56點　高盛大摩股價受壓

大型家族投資公司Archegos資本管理爆煲，利淡美股投資氣氛，道指周一(29日)早段從上周五(26日)的紀錄高位回吐56點，報33,016點，標指亦自歷史新高跌9點，至3,965點；以科技股為主的納指挫36點，報13,101點。

各類股份中，銀行股普遍受壓，主要憂慮在Archegos斬倉事件中蒙受巨大損失，其中資本市場業務比重較大的高盛及摩根士丹利，股價分別挫2.56%及4.39%，至319.02美元及76.49美元。

至於傳涉及Archegos斬倉的媒體公司Viacom沽壓未止，繼上周五插逾27%後，周一早段別再跌3.4%至46.59美元，Discovery則升2.67%至43.02美元。

SYZ Private Banking投資主管Luc Filip稱Archegos被洗倉的主要原因未明，加劇市場的不安情緒，但相信拋售潮蔓延的影響有限，市況波動情況將會減退。

不過，有市場人士指出，臨近首季結束，基金經理調整投資組合，因此本周上半旬市況將較為波動。投行Natixis環球市場策略主管Esty Dwek指出，股市過去一段時間表現不俗，故部分投資者沽貨獲利，但稱自己「肯定站在趁低吸納的陣營中」。

其他美企消息方面，波音公司宣布獲西南航空落實100架737 Max飛機訂單，並可能加碼訂購153架，消息刺激波音股價早段升3.44%至253.3美元。