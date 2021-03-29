百度美市未止瀉！家族基金爆煲　驚見雷曼黑影

日本券商野村估計，有一個美國客戶拖欠約20億美元(約156億港元)，並取消該行原定發行美元計價債券的計劃。該行未有披露該美國客戶的名稱，但有指正是Archegos。消息拖累野村股價周一在日本收市狠瀉16.3%，為歷來最傷。瑞信則表示，現將相關損失量化是言之尚早，但可能對首季業績造成非常顯著和實質的影響。

與此同時，市傳高盛向股東和客戶表示，該行面對Archegos相關損失不大。據悉，高盛向Archegos提供的貸款均有充分抵押，而高盛是首批出手的銀行之一，已結束大部分相關持倉。另有指摩根士丹利上周五也有份協助Archegos清倉，德意志銀行和瑞士銀行均有參與該基金交易。目前不清楚這3家銀行是否面臨損失。

斬倉事件導致從百度到ViacomCBS等股份，上周五在美國股價大幅震盪，有指大行處理的沽貨價值接近300億美元。雖然對整體金融市場影響有限，但業界和消息人士均指，清倉行動可能未結束，瑞信和其他銀行仍在平倉，大摩周日仍在「推銷」一大批ViacomCBS股票。至於還有多少貨要沽，雖然外界對Archegos的交易所知不多，但市場估計，總持倉可能高達500億美元。

據悉，採取高槓桿的Archegos持有企業的股票規模既大且集中，大部分槓桿更是銀行通過掉期交易提供，意味該公司毋須向監管機構申報持倉狀況，因持倉會紀錄在銀行的資產負債表上。故令人聯想起2008年曼雷危機。

今次導火線是Archegos的投資策略近周出現反效果，原因是一些重倉股暴冧，例如百度3月中在美國股價自高位瀉逾20%，Farfetch亦自高位跌逾15%。ViacomCBS上周宣布配股集資後股價急跌，令Archegos的壓力愈來愈大。該公司當時已開始減持ViacomCBS以減少損失，但同時令後者股價進一步受壓。

到上周四和周五，高盛和大摩協助Archegos沽出部分持倉，以提供更多抵押品。過程中，這些銀行執行了大宗交易沽貨，涉及騰訊音樂、百度，以及百度施下愛奇藝等股份，惟連串沽貨行動未能為該基金籌集足夠資產應付抵押品要求。故於上周五，許多銀行決定為Archegos斬倉，沒收已用作抵押的股份，並沽出以填補潛在損失。部分銀行由於憂慮潛在虧損巨大，只求盡快脫手，而沒有經協商下逐步沽貨。有投資者透露，高盛上周五向部分對沖基金表示，由於有一隻基金被強制去槓桿，正出售大批股份，並會優先出售予可以買入最多股份或一口氣買入幾批屬於不同企業股份的投資者。

斬倉導致多隻股份股價上周五急跌，迫使騰訊音樂隨即於周一宣布回購10億美元股份，以抵禦沽壓。

【斬倉潮主角曾捲內幕交易】

遭斬倉的家族投資公司Archegos雖名不經傳，但創辦人、現年50多歲的韓裔前對沖基金經理Bill Hwang來頭不少，曾是業界傳奇、老虎基金創辯人羅拔遜愛將，是「老虎仔」一員，如今則捲入職業生涯第二宗重大醜聞。

回顧1990年代初，他擔任現代證券機構的股票銷售員，羅拔遜是其中一個客戶。1995年，他獲羅拔遜選為最有利於老虎基金的外人而贏得掌聲。老虎基金關閉後，他於2001年自立門戶成立老虎亞洲（Tiger Asia Management），羅拔遜提供了約2,500萬美元種子基金。管理自家基金的時候，他很少向投資者披露投資狀況，但投資者仍被亮麗的回報吸引，資料顯示該基金運作期間年回報達16%。

不過，到了2012年，他代表老虎亞洲就內幕交易認罪。據美國司法部資料，老虎亞洲於2008年至2009年就非公開資料交易而非法獲利1,600萬美元。他之後將老虎亞洲轉為家族投資辦公室，改名Archegos。

由於Hwang曾涉內幕交易，高盛於2018年底仍拒絕與他有商業往來，當時即使有資深股票部門員工嘗試為他開戶，都會被高盛的合規部門阻止。惟高盛後來改變主意，將他從黑名單中移除，這個轉變可能是因該行認為所涉及的非法交易已過了10年，而且Archegos有足夠實力，這個家族投資辦公室規模較許多對沖基金都要大。

高盛最終成為他首要融資銀行之一，容許他進行許多高風險押注，同時為上周斬倉沽貨潮埋下禍根。