【悲情樓市】工商舖慘淡　企業廣場物業3年恐蝕5億

經濟未見起色，工商物業市道仍然慘淡。市場消息透露，九龍灣企業廣場3期連車位等一籃子物業，傳獲買家以約8億元洽購，較約3年前購入價低逾5億元。若落實交易，料屬近年商廈市場貶值金額最多個案。

據了解，上述樓面分布於物業極高層，共涉5層，總面積約7.28萬方呎，連同一批車位等，去年曾以約10億元放售。若以洽購價計算，成交呎價不足1.1萬元，與市價約1.2萬至1.3萬元相比，低至少約10%至16%。據悉，原業主於2018年以約13.3億元購入，若成交落實，期內大幅貶值約40%。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，受疫情及社會氣氛拖累，近年商廈價格跌幅顯著，以中環核心區寫字樓近日成交價為例，近數年已累跌約20至30%，而東九龍商廈供應近年持續增加，空置率比中環更明顯，現時普遍達約8%至逾10%水平，故售價跌幅會更大。

他又指出，大額商廈物業租金回報不高，除非有很大的折讓，否則難以吸引投資者入市。但由於大部分商廈業主都很有「實力」，很多時寧願收租，都不會平賣單位，所以市場願意蝕讓的放盤不多。

根據政府數據，去年整體商廈空置量逾1,543.58萬方呎，為有紀錄最多，空置率11.5%創16年新高。而部分指標甲廈如中環國際金融中心1期的單位，下一個財政年度租值按年大跌逾20%。

至於舖市方面，資料亦顯示，去年該類物業空置量及比率，同創1980年有紀錄以來最高，不少商舖業主均接受現實減價，刺激近日交投回升。市場人士透露，灣仔天樂里6至18號地下兩個舖位，以約6,700萬元沽出。兩舖現由茶餐廳以每月約18萬元租用，回報率約3.2厘。土地註冊處資料顯示，旺角亞皆老街53及54號地下C及C1舖，以約7,680萬元登記賣出，買家為RICH JOYFUL LIMITED。據公司註冊處資料，該公司董事包括陳俊文等。與俊文珠寶創辦人同名。

而美聯工商舖表示，早前以不同形式進行調查，收到1,315個回應，當中約65%受訪者今年或有意入市工商舖物業，但有近七成人認為，中港疫情發展及恢復通關，是影響入市決定的因素。

【私人住宅租金指數連跌3個月】

租金走勢持續下滑，對樓市難起支持作用，差餉物業估價署截至2月底初步數據，私人住宅租金指數報174.6點，按月下挫1%，連跌3個月，並創2016年12月後逾4年新低。

據該署資料，上述指數在去年12月起開始下滑，3個月累跌約2.2%。以地區及實用面積劃分，2月份中小型單位當中，以九龍區面積少於431方呎細單位租金走勢最遜色，按月下挫約3.5%，平均呎租報約33.7元。

此外，九龍區大單位近日亦錄得平租個案，香港置業吳仁傑稱，新蒲崗譽‧港灣1A座中層B室，實用面積1,333方呎，大手減租1.05萬元，成交月租3.95萬元，呎租僅29.6元。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文認為，今年租務市場仍受經濟情況及失業率影響，預計全年租金下跌調約5%。在現時經濟環境下，希望政府可以放寬額外印花稅，以增加二手放盤，可避免買家湧向一手樓，亦可協助有現金流壓力的業主套現或減輕負債。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑亦稱，租金指數持續回落，主因是缺少內地及海外租客，令租賃市場有「缺陷」，未來走勢要視乎通關情況。

反觀，2月份私宅售價指數仍按月升約0.92%，最新報384.5點，為7個月高位。但相比2019年5月的歷史高位396.9點，仍低近3.2%。