東方日報B1：基金遭斬倉　野村瑞信預警勁蝕　憂雷曼翻版

日本券商野村估計，有一個美國客戶拖欠約20億美元(約156億港元)，並取消原定發行美元計價債券的計劃。該行雖無披露客戶名稱，但有指正是Archegos。

消息拖累野村股價周一狠瀉16.3%，為歷來最傷。瑞信則表示，現將損失量化是言之尚早，但恐對首季業績造成非常顯著和實質的影響。

市傳高盛向股東和客戶指，面對Archegos相關損失不大。據悉，高盛向Archegos提供的貸款均有充分抵押，而高盛是首批出手的銀行之一，已結束大部分持倉。另有指摩根士丹利上周五也有份協助Archegos清倉，德意志銀行和瑞銀均有參與。現未知3家銀行是否有損失。

業界和消息人士均指，清倉行動可能未結束，瑞信和其他銀行仍在平倉，大摩周日仍「推銷」一大批ViacomCBS股票。至於還有多少貨要沽，市場料總持倉可能達500億美元(約3,900億港元)。內媒指出，現時基金界最擔憂的是大型投行因Archegos被清盤遭遇保證金虧損，不得不大幅抬高其他基金的槓桿融資保證金比例，或促使他們被迫加入大舉拋售或強制平倉的行列，引發美股新一輪劇烈下跌。美國證交會(SEC)則表示正監察事態發展，上周開始已經與市場參與者溝通。

據悉，採取高槓桿的Archegos持有企業的股票規模既大且集中，大部分槓桿是銀行通過掉期交易提供，意味公司毋須向監管機構申報持倉狀況，因持倉會記錄在銀行的資產負債表上，故令人聯想起2008年雷曼危機。

今次導火線是Archegos的投資策略近周出現反效果，因一些重倉股暴冧，如百度3月中在美國股價自高位瀉逾20%，Farfetch亦自高位累跌逾15%。ViacomCBS上周宣布配股集資後股價急跌，令Archegos的壓力愈來愈大。該公司當時已開始減持ViacomCBS以減少損失，但同時令後者股價進一步受壓。

到上周四和周五，高盛和大摩協助Archegos沽出部分持倉，以提供更多抵押品。過程中，這些銀行執行了大宗交易沽貨，涉及騰訊音樂、百度，以及百度旗下愛奇藝等股份，惟連串沽貨行動未能為該基金籌集足夠資產應付抵押品要求。故於上周五，許多銀行決定為Archegos斬倉，沒收已用作抵押的股份，並沽出以填補潛在損失。部分銀行由於憂慮潛在虧損巨大，只求盡快脫手，而沒有經協商下逐步沽貨。有投資者透露，高盛上周五向部分對沖基金表示，由於有一隻基金被強制去槓桿，正出售大批股份。

斬倉導致多隻股份股價急跌，迫使騰訊音樂隨即於周一宣布回購10億美元股份，以抵禦沽壓，該股周一早曾飆9.5%，惟之後倒插4.12%。