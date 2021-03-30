美股收市個別發展　道指破頂升98點

大型家族投資公司Archegos資本管理爆煲，利淡美股投資氣氛，美國股市周一(29日)個別發展，道指收報33,171點，升98點或0.3%，創收市新高；標指收報3,971點，跌3點或0.09%；納指收報13,059點，跌79點或0.6%。

各類股份中，銀行股普遍受壓，主要憂慮在Archegos斬倉事件中蒙受巨大損失，其中資本市場業務比重較大的高盛及摩根士丹利，股價分別收挫0.51%及2.69%。

至於傳涉及Archegos斬倉的媒體公司Viacom沽壓未止，繼上周五插逾27%後，周一再挫6.68%，收報45.01美元。

SYZ Private Banking投資主管Luc Filip稱Archegos被洗倉的主要原因未明，加劇市場的不安情緒，但相信拋售潮蔓延的影響有限，市況波動情況將會減退。

不過，有市場人士指出，臨近首季結束，基金經理調整投資組合，因此本周上半旬市況將較為波動。投行Natixis環球市場策略主管Esty Dwek指出，股市過去一段時間表現不俗，故部分投資者沽貨獲利，但稱自己「肯定站在趁低吸納的陣營中」。