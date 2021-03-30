邵志堯：內地着網絡巨頭共享數據　其實是「火耗歸公」？

中國畢竟是一個社會主義國家，若果你不懂解讀國家政策而投資內地企業便會吃虧，最近中國人民銀行有一則新聞市場上都不大重視，但筆者卻認為是政策上對互聯網企業和共享經濟平台的策略改動，不能掉以輕心，在評論人民銀行前先回顧一下明清歷史。

從前地方政府繳納稅金往京城都是以實物運輸，穀物在運送途中會被鳥或鼠食掉或丢掉一部分，100斤只能有80斤能運到京城，這個運輸過程的損失稱之為「鼠雀耗」。明朝張居正為了增加效率便提出了「一條鞭法」，將過去由實物變成貨幣和白銀，便可以減少「鼠雀秏」。但是一法立便一法生，「火耗」卻取代了「鼠雀耗」，火耗是官員收取民間碎銀之後把它熔為元寶大銀的損耗。官員在康熙晚年常常報大火耗而中飽私囊，每省每府不一，視乎官員廉潔程度，使得康熙晚年國庫空虚，雍正登基後為了撥亂反正便來了一招「火耗歸公」，定明由政府統一征課以整頓吏治，官員再不得從中上下其手。

今天中國人民銀行正計劃籌備一家數據共享公司，着阿里巴巴、騰訊、滴滴出行和美團為創始股東，上繳他們的數據，以便新公司可把數據再作善用和分配，在筆者眼中是現代版的火耗歸公。要知道在互聯網時代數據就是資產，互聯網公司的價值等同於擁有多少數據，和過去「國富論」亞當史密斯提出來的土地資源一樣，這家公司成立有兩個重點，四家企業的身份已被認可才能成為創始股東，但同時也給了孫悟空的緊箍咒給他們，投資者應以古鑑金去解讀這個現代版火耗歸公的議題，能參透箇中玄機自能得黃金萬両。

江西財經大學客座教授 邵志堯