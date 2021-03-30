中國銀河國際：液晶面板漲價超預期　行業集中加速提升

WitsView公布，2021年3月下旬面板塊價走勢，32吋、43吋、55吋及65吋的液晶面板平均價格分別為每片75美元、126美元、202美元及252美元，分別按季分別上漲7.1%、4.1%、6.3%及5.0%。

自2020年下半年以來，液晶面漲價的幅度超出預期，2020年下半年由於下游終端需求回暖，電視機面板供需趨緊，2020年TV-LCD價格自低位平均按年增長64%：受惠於「宅經濟」下筆記簿型電腦遠程辦公產品需求的高增長，盈利較為穩定的IT-LCD價格在2020年也錄得一定增長；2020年IT-LCD價格自低點按年平均增長13%。根據WitsView數據測算，2021年第一季度TV-LCD價格平均長16%；IT-LCD價格平均增長14%，繼續超出預期。

我們認為，2021年第一季液晶面板價格上漲繼續超出預期，主要原因是歐美新一輪財政刺激、部分企業維持居家辦公至2021年第三季，遠程辦公消費需求持續旺盛，品牌庫存維持在低位，行業供需仍然趨緊。同時，玻璃面板、偏光片、驅動IC等原材料供應緊張紛紛漲價，預計上游材料漲價將傳導至製造端，我們預計液晶面板漲價行情有望持續至2021年第三季，部分大呎寸面板價格有望突破2017年高點，較我們之前預期，價格上漲將顯著改善面板廠商盈利能力，考慮到原材料漲價的影響，預計液晶面板製造業務平均淨利率將恢復至10%左右。

2020年京東方擬收購中電熊貓南京G8.5代綫與武漢G8.6代綫；同年TCL科技收購蘇州三星顯示股權；液晶面板市場進一步整合，2021年3月23日京東方發表公告，其控股子公司武漢京東方擬以自籌資金37.75億元人民幣在現有廠房內進行產能擴充，第10.5代綫月產能由15.5萬張基板擴產至18萬張基板。我們認為，液晶板面板製造廠商積極整合併購擴張產能，行業集中度將大幅提升；預計2021年京東方、華電光電(TCL科技)市場份額將突破50%；預計未來3至5年，中國面板產能佔比有望上升至70%以上。

行業風險方面，須注意顯示終端需求不及預期、液晶面板漲價不及預期及海外產能退出不及預期等風險。

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