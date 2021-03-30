陳蓓敏：建滔集團估值吸引　宜低吸

美股憧憬經濟復甦勢頭良好，上周五華爾街三大指數皆錄得平均升幅約1.6%。科技和金融板塊做好。聯儲局提及6月將進行銀行壓力測試後，或容許銀行恢復派息和回購行動。上周美股三大指數好指數分別累升1.4%和1.6%，反之納指跌0.6%，連跌兩周。美國密歇根大學3月消費信心指數84.9，高於市場預期83.6。

國務院總理李克強表示中國經濟今年開局良好，總體復甦理想。雖然預測增長目標為6%，運行理想目標升幅有提高機會。國內銀行龍頭陸續公布業績平均有1至2%增長，符合市場預期。去年4月金融大鱷大殺期油，原油價格歷史性出現閃崩至是負值，導致中國銀行旗下石油期貨商品-原油寶全軍覆沒，涉及金額達百億元人民幣。今年撕殺場面在中資新經濟股。事緣有高槓桿基金，上周出現爆倉，其持有組合的重倉股，出現大幅下跌於30至50%不等。市場估計該基金損失逾百億美金。金融大鱷總是知道哪兒肉香。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。)