道指升98點　金價跌逾1%

●美匯指數報92.94；港匯見7.7726；離岸人民幣(CNH)跌至6.5759；美元兌日圓為109.83；歐元跌至1.1768；英鎊企1.3771。金價跌至每安士1,711美元。布油升至65.11美元，紐油漲至62.13美元。比特幣升上5.7萬美元水平。道指期貨上升。

●富時羅素確認在今年10月，將中國國債納入其全球政府債券指數(WGBI)，將按逐步納入的方式實施，為期36個月，完成納入之後，中國國債在WGBI的權重為5.25%。

●港股ADR指數全日向好，按比例計算，收報28,481點，升142點或0.5%。

●即月恒生指數夜期收報28,467點，升82點，高水129點，成交8,897張。

●紐約5月期油收報每桶61.56美元，升59美仙或0.97%；布蘭特5月期油收報每桶64.98美元，升41美仙或0.63%。

●紐約4月期金收報每安士1,712.2美元，跌20.1美元或1.2%，創3周收市新低。

●英國國際貿易大臣卓慧思表示，英國已敦促美國不要對英國數碼服務稅徵收報復性關稅，認為關稅不是解決問題的答案。

●日本央行行長黑田東彥表示，該央行將根據需要在12萬億日圓的上限內購買ETF(交易所買賣基金)，即使疫情消退後也會密切關注市場，強調不會終止ETF購買或減持ETF。

●比亞迪股份A股率先公布，2020年全年實現淨利潤42.34億元人民幣(下同)，按年狂飆1.62倍，擬每股派末期息0.148元。並預計今年第一季淨利潤介乎2億至3億元，按年增長77.56至166.34%。