林嘉麒：恒指下月反彈有難度

數家大行於上周分別提出警告，指市況波動會日漸增加。首先，摩根大通指，期權市場倉位配置反映投資者預示波動增大，包括美國債息可能向上，或高估值股份業績有任何差池先行對沖。

花旗之後亦表示，市場資產配置上將出現相當程度風險，建議投資者在匯市、商品，以至定息工具組合做好對沖，更指基於技術走勢、VIX波動指數等多個指標量度，美股呈現重大向下調信號。說來開口中，美股上周五最少有5宗大手沽貨事件，包括騰訊音樂、百度等多隻中概股，另外受影響還有ViacomCBS及Discovery等。而中概股有被美國當局除牌的風險，短期內政治加上孖展沽貨的夾疊效應，跌勢未宜樂觀。

瑞信昨日指，一間總部位於美國的重要對沖基金上周對瑞信和其他銀行的追加保證金要求違約，由於這間基金未能履行保證金承諾，瑞信和其他銀行將作出沽售行動。投資者要留意，這可能只是冰山一角，若有大戶斬倉，大市波幅將更大。

另外，需要密切關注10年期期限溢價模型呈現出走高趨勢，花旗稱期限溢價上升可能引發資金從信貸產品和股市外流。投資者一直認為是源於預期通脹上升而債息上揚，惟實際上此原因或被忽略。巨變可能使債券收益率的上限難以控制，由於市場上有更多吸引力大的替代資產，股市對風險將變得更敏感。

今日為期指結算日，恒指過去一周在技術走勢上跌穿「頭肩頂頸」線，4月要反彈有一定難度。復活節及清明長假期前，本周有美國3月份非農就業報告在內的多項經濟資料將公布，儘管美國總統拜登將公布大型基建計劃或利好美股，惟聯儲局高級官員將輪流講話、石油輸出國組織和盟友(OPEC+)部長會議亦會對市場帶來影響，而蘇彝士運河持續堵塞，給全球供應鏈帶來衝擊會有多大仍是未知數。再者，近期中國與美歐關係略為緊張，本周期結再加上季結，投資者更要有危機感。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)