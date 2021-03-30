展望港股第二季升定跌？睇實呢3大因素…

眨眼又到3月底，首季恒生指數由高位回落，雖然未至於蒸發所有升幅，但當炒的科技股「重傷」，散戶若未及減持，唔單只見財化水，分分鐘仲坐緊艇。

首季市場變化，主要在於三個方面。首先，拜登1月上任後，至今中美關係未見大改善，更有惡化迹象；其次係內地動真格對付科網巨企，打擊力度有緊冇鬆，且主力參與的北水冇晒影之餘，市場缺乏其他焦點取代高增長的科技股地位，更出現走資情況；第三係香港的防疫一波三折，拖慢了市道復甦進度。

展望第二季，市況會點？當然，筆者始終認為，大家都係要睇實中美互動，萬一有咩風吹草動，要做好國際地緣政治風險隨時急升溫的打算。第二，係中資科技股的表現。觀上周五(26日)美股中，中概股因有基金被追孖展而斬倉，引發洗倉潮，若然呢類爆煲個案有蔓延迹象，則次季市況可能尚要繼續尋底。第三就係本地因素，若然隨着愈來愈多人口接種了疫苗，政府逐步落實放寬防疫措施，經濟活動開始復常，則股市氣氛又唔會差得晒，只係唔係全面升市，選股上宜側重復甦題材股。

東網財經專欄作者 帥哥