陳正犖：ESG具長線投資價值

環球債券基金今月錄得自去年3月以來的首次資金流出，涉及50億美元或0.1%的資產管理規模，環球股票基金則吸引了創紀錄的資金流入，涉及1,220億美元，相當於資產規模的0.8%。年初以來，股票基金累計流入3,090億美元，債券基金仍累積流入1,940億美元。

自2007年以來，成熟市場債券基金累計吸金逾3萬億美元，期內成熟市場股票基金則走資1,830億美元，市場之前已經多次預期資金回流至股票，可惜每次輪動都不持久，也許今次是真實的。

最新資金流向反映了增長型股票換至價值型股票的部署，投資者正買入之前備受市場忽略，被視為傳統價值型投資的環球(美國除外)基金。數據亦顯示，有大量資金流入純價值型股票基金，對上一次已是2016年。有智慧不如趁勢，隨着目前仍處於新經濟周期初步階段，讀者仍可捕捉傳統周期股及價值型股份的反彈機會。

除了短線策略，市況調整亦是我們為資產組合重整長線旗鼓的機會，基金資金流向亦見端倪。自2018年底以來，全球主要市場的環境、社會和管治(ESG)主題相關基金，持續吸引大量資金流入，在美國吸資840億美元、歐洲吸資370億美元，新興市場亦流入了400億美元。這種需求看起來逐步發展成結構性，大家可以特別留意去年3月ESG股票基金仍錄得資金流入，可見無論市況如何似乎亦無阻這投資主題。

環球監管機構已經敦促基金經理及企業，提高與ESG投資相關的透明度。除有助投資者管理風險外，還推動資金重新流向可持續投資，並令外界更容易評估投資機會。

此外，未來人口壽命更長，為了應對氣候變化影響，對碳排放態度改變，加上新興市場發展加快，帶動對醫療健康護理體系和教育需求增加，網絡安全和數據保護亦引起更大關注，投資者應把握這些議題的長線投資機會。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖