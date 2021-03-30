基金爆倉事件殃及銀行　業界虧損恐逾568億元

Archegos資本管理爆倉「火燒連環船」，貸款予該基金的銀行或券商面臨重大損失。外電引述消息人士透露，全球銀行業可能因此承擔超過60億美元(約568億港元)虧損。

瑞士信貸及野村證券周一(29日)警告，由於向Archegos提供貸款，如今面臨承受重大虧損。其中野村警告將面臨20億美元的損失，瑞信僅表示第一季業績將因此受到重大影響。消息稱，瑞信保守估計損失10億美元，最高恐達40億美元。

據報，各地監管機構都認真審視事件，以免發生金融機構沒頂而衍生的災難。美國證券交易委員會(SEC)正密切追蹤Archegos；瑞士金融監管機構也就此事件與瑞信保持聯繫。另外，日本內閣官房長官加藤勝信則表示，已仔細監控野村的狀況，日本金融廳將與央行共享相關資訊。

除野村與瑞信外，美國媒體報道，華爾街大行摩根士丹利上周五(26日)賣出與Archegos相關的股票資產，規模達40億美元，但並未出現重大損失。高盛則表示，該事件對公司金融層面影響不大。

德意志銀行在一份聲明中表示，目前已大幅降低Archegos可能構成的風險，預計不會因此而遭受鉅額損失。

此外，外電引述知情人士透露，富國銀行周一(29日)經手了總額20億美元(約156億港元)的四筆大宗交易，是此類交易中最新一批。

報道指，富國銀行在周一盤前以每股48美元的價格向投資者兜售1,800萬股ViacomCBS Inc股票，盤中又以每股198美元的價格出售280萬股百度ADR，以每股47美元的價格出售500萬股Farfetch，以每股28.5美元的價格出售1,200萬股唯品會ADR。富國銀行代表拒絕就此置評。

對沖基金Archegos上周五爆倉，引發美國媒體股ViacomCBS、Discovery被拋售，中概股如騰訊音樂、百度等股價也劇烈震盪。消息人士表示，Archegos的資產約為100億美元，但持有的倉位規模超過500億美元。

ViacomCBS周一收市下跌6.7%，報45.01美元。百度下跌1.9%，至204.7美元。倫敦服飾銷售商Farfetch下跌6.3%，至47.72美元。唯品會下跌8.7%，至28.47美元。