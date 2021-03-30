緬甸亂局　中國態度成國際制裁的關鍵…

緬甸政局動盪，外媒引述專家認為，國際社會仍未採取足夠的行動制止事件，又指除非中國停止和緬甸的經濟行為，否則國際行動很難取得重大突破。

外媒引述Lemahieu指出，隨着軍政府繼續依靠槍械來統治，緬甸的局勢也愈來愈複雜，隨着時間過去，這狀況將愈來愈難維持，這使得緬甸愈來愈不穩定。美國和歐盟政府已發聲指摘上周的事件，而美、英、日、韓等共12個國家的最高軍事長官更罕見地發表聯合聲明，同聲譴責緬甸軍政府。但他認為，雖然大國們出來譴責，但仍未採取足夠的行動，向緬甸軍政府施壓，若成功施壓，讓緬甸軍政府軍頭Min Aung Hlaing照原定計劃在6月退役的話，將是首個信號。

報道又引述美國地緣政治情報平台Stratfor的戰略分析副總裁Rodger Baker亦呼籲國際社會應該要加強干預，以實現緬甸的穩定，同時指出軍方面臨的最大壓力，將是經濟上的。對此，中國的態度將成關鍵。有分析指，若中美善用緬甸事件合作解困，或為兩國關係破冰提供機會。

此外，新加坡是緬甸最大的投資者，但新加坡早前已經明確表示不會對緬甸實施制裁。至於日本，作為緬甸的主要外國投資者之一，表態亦會考慮商業利益。