風險胃納改善　投資級和新興債市再錄資金淨流入

美國聯儲局主席鮑威爾重申今年通脹狀況應不至失控，市場擔憂情緒得到緩解，美國債券市場表現趨穩。外媒引述美銀報告提及的EPFR統計數據顯示，上周除高收益債外，包括投資級債及新興市場債皆迎來資金淨流入，其中投資級債淨流入金額較前周降低，新興市場債淨流入資金則是由前一周的1億美元躍升為13.7億美元，動能明顯提升。

報道引述基金分析指出，美國政府持續釋出訊息淡化市場對通膨可能過高的擔憂，表示今年通脹率雖會上升但不至於失控，並表示儘管經濟復甦力道增強，但仍將對貨幣政策保持耐心，使之前衝高的美國10年期國債孳息率回落至約1.65%左右水平，過去一段時間承壓的債市略得喘息。

分析指出，進入第二季，隨着經濟景氣逐漸回升，及去年因疫情影響造成的低基期效應，預估未來三個月通脹數據可能攀升，恐將影響市場情緒並帶來波動，故短線內投資布局上可略為提高現金部位，但中長期來看，新冠肺炎疫苗的接種有望降低疫情影響力，加上全球央行寬鬆貨幣政策持續，建議可視市場情緒與相對評價，布局具投資價值的資產，如受惠景氣回升的解封概念傳產經濟股，以及晶片、消費品等漲價題材股。