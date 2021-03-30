美國推離岸風電十年計劃　將建數千台風力發電機

美國政府昨(29日)宣布離岸風電建置計劃，預計未來十年離岸風電發電量達30吉瓦(gigawatt)，將建置上千台離岸風力發電機，並推出30億美元以上的獎勵措施加快產業發展，以應對氣候變遷。

外媒引述拜登政府表示，2030年將於美國沿岸部署30吉瓦的離岸風電，將足以為1,000萬戶家庭供電，每年減少,7,800萬公噸二氧化碳，這意味着需安裝數千台風力發電機，且發電量要比目前現有兩作座離岸風電場高上數百倍。

美國政府第一步將在紐約灣建立一座新的離岸風電場。此外還提供獎勵舉措，包括2.3億美元的港口基礎設施基金、30億美元的風電開發商貸款，以及針對15個研發項目提供約800萬美元刺激措施。2030年離岸風電產業將直接僱用4.4萬名工人，並提供3.3萬相關工作機會，有望吸引超過120億美元的年度資本投資。

報道引述白宮氣候顧問Gina McCarthy表示，所有計劃內容將以美國為重心，包含大型風電渦輪、鋼材水泥、離岸風電特殊用船，以及港口建造的大型鋼構都將由美國製造。美國政府預計，與海上風電相關的港口升級投資將超過5億美元。

不過，該計劃也遇到一些反對聲浪，漁業組織抗議該計劃僅承諾投入100萬美元用於研究離岸風電對漁業的影響，這些漁業組織擔憂海洋中的大型風電機將干擾捕撈路線並影響商業捕魚。此外，共和黨議員也認為此議程可能會造成經濟崩潰，但民主黨駁斥，此計劃可以創造就業機會，同時保護環境。

目前美國僅兩座小型離岸風電場，其中羅德島的布洛克島風電場發電量約30兆瓦，而另一座位於維珍尼亞州沿海，主要為兩具風電渦輪試點專案計刜。反觀歐洲已擁有超過20吉瓦的發電量，計劃2050年發電量將增加十倍以上，且目前歐洲為該領域的領導者，美國許多開發計劃都由歐洲業者所執行，其中包括Equinor、Orsted、Avangrid等。