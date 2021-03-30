【瑞通推介】資金即市對大市睇法分歧

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場關注有對沖基金遭斬倉事態發展，以及拜登政府即將公布的重建美國基礎設施方案。道指隔晚收報33,171點，升98點或0.3%，創收市新高。

恒指周一(29日)好淡角力，收報28,338點，升1點。周二(30日)期指結算日，早段曾升逾200點，一度重上28,550點之上，其後升勢稍回順至百餘點。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流出逾1,600萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,900萬元，反映投資者看淡後市。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點，而熊證街貨重貨區為收回價28,900至28,999點。

美團上季業績遜預期，加上社區團購需大規模燒錢，被多間券商降目標價，拖累股價周一再最多瀉9.1%，創出274.4元今年新低，收市仍跌7.15%，報280.4元，是表現最差藍籌。有券商看好美團把社區團購視為電商基建重構機遇，若然成功，有助公司進一步穩固市場地位，美團周二早段先好淡爭持，其後反彈3%，上試290元水平。周一有約2.2億元北水淨沽出美團。輪證資金流方面，逾2,500萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1,400萬元淨流出。

比亞迪股份去年錄純利42.34億元人民幣，按年增1.62倍，並預計今年首季純利按年增長77.56至166.34%。內地官媒發文指新能源汽車行業虛火過剩、虛假宣傳問題嚴重，拖累比亞迪上日跌3.3%，收171.1元。周二早段一度下挫逾7%，低見158元，其後跌幅收窄至約3%，於170元下徘徊。分別有近670萬元和逾300萬元在周一淨流入其好倉和淡倉。

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