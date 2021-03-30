中國奧園料今年購地預算300億人幣

截至去年底，奧園總債務1,149億元，當中短債佔523億元，管理層指，目標未來3年每年有息債務規模降低不少於5%，內部要求更高。

去年奧園毛利率按年跌4.6個百分點，至25.1%，管理層解釋，主要為近年的策略調整，尤其是去年提升一、二線城市土儲佔比，並加大三至五線城市的去化，短期對毛利造成影響，但隨着城市更新項目陸續入市，毛利率有望重回以往較高水平，甚至超過歷史高位。

集團去年實現城市更新轉化貨值約382億元，管理層交出未來3年，預計轉化可售貨值1,600億元的目標，預期平均毛利率35%至40%，淨利率15%至20%。

另外，奧園今年銷售目標為1,500億元，較去年銷售額1,330億元升約12.78%。