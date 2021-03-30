【高盛推介】比亞迪吉汽輪證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪周一(29日)跌約3.3%並在收市後公布業績，截至去年12月底止全年，集團實現收入約1,534.7億元人民幣，按年升26.02%。純利達42.34億元人民幣，按年升162.3%。並有券商及後給予比亞迪「跑贏大市」評級，目標價280元。惟比亞迪周二(30日)早段繼續受壓，低見158元。

另一方面，吉利汽車在公布業績後，股價在19至24.5元水平附近上落，當中周一跌約2.7%，周二早段繼續下跌，低見19.34元後跌幅收窄。

觀察個股輪證資金流向，可見比亞迪認購證於周一獲資金轉向，錄得約660萬元資金流入。認沽證於周一亦錄得約230萬元資金流入。此外，牛證近期資金獲資金吸納。

吉汽方面，則見認購證及認沽證皆於周一獲資金轉向，分別錄得約150萬及70萬元資金流入。而周一亦見資金流入牛證，並且集中在16至16.5元收回區域的產品，及18.5元以上收回價的貼牛。

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