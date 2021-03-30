【高盛推介】比亞迪吉汽輪證攻略
2021年03月30日 11:33
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪周一(29日)跌約3.3%並在收市後公布業績，截至去年12月底止全年，集團實現收入約1,534.7億元人民幣，按年升26.02%。純利達42.34億元人民幣，按年升162.3%。並有券商及後給予比亞迪「跑贏大市」評級，目標價280元。惟比亞迪周二(30日)早段繼續受壓，低見158元。
另一方面，吉利汽車在公布業績後，股價在19至24.5元水平附近上落，當中周一跌約2.7%，周二早段繼續下跌，低見19.34元後跌幅收窄。
觀察個股輪證資金流向，可見比亞迪認購證於周一獲資金轉向，錄得約660萬元資金流入。認沽證於周一亦錄得約230萬元資金流入。此外，牛證近期資金獲資金吸納。
吉汽方面，則見認購證及認沽證皆於周一獲資金轉向，分別錄得約150萬及70萬元資金流入。而周一亦見資金流入牛證，並且集中在16至16.5元收回區域的產品，及18.5元以上收回價的貼牛。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的價外購證(12779)，行使價195.1元，2021年6月25日到期，實際槓桿6.3倍，價外、高槓桿。
貼價選擇可留意年期約3個月的比亞迪購證(13552)，行使價180.98元，2021年6月24日到期，實際槓桿6.1倍，貼價。
牛證方面的貼牛選擇可留意屬市場上槓桿最高的比亞迪牛證(58937)，收回價155元，行使價151元，換股比率100，槓桿比率8.9倍，市場上槓桿最高貼牛。
並可留意屬近牛的比亞迪牛證(69791)，收回價150元，行使價146元，換股比率500，槓桿比率7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
投資者如看淡比亞迪，可留意屬短期的高槓桿沽證(16540)，行使價148元，2021年5月6日到期，實際槓桿9.5倍，短期、高槓桿。
投資者如看好吉汽，認購證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的低街貨購證(17659)，行使價20.55元，2021年7月2日到期，實際槓桿5.8倍，貼價、低街貨。
價外選擇可留意年期約3個月的吉汽購證(12725)，行使價24.55元，2021年6月25日到期，實際槓桿7倍，價外、高槓桿。
牛證方面可留意吉汽牛證(52845)，收回價18元，行使價17.5元，換股比率50，槓桿比率7.1倍，相近收回價牛證中街貨較低。
投資者如看淡吉汽，可留意屬短期的高槓桿、低街貨沽證(18782)，行使價17.98元，2021年5月3日到期，實際槓桿7.9倍，短期、高槓桿、低街貨。
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