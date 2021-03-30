信安：港人退休儲蓄不足

退休儲蓄的多寡近年愈受市場重視，惟大部分港人退休彈藥不足。信安信託(亞洲)行政總裁艾思敦(Dave Ashton)接受本報專訪時表示，亞洲的入息替代率(Replacement Ratio)較低，以香港為例僅33%，較專家建議的60至70%理想水平相距甚遠，反映港人退休生活水準有待改善，建議當局可考慮提高可扣稅自願性供款(TVC)的扣稅上限，以增加「打工仔」的儲蓄比率。

籲提高扣稅上限

所謂替代率，是指退休金佔在職時的入息比例。其他亞洲地區，如馬來西亞、泰國及中國內地分別有34%、47%及54%。艾思敦指，全球大部分地區包括香港的人均壽命延長，有需要增加退休供款金額。目前TVC與合資格延期年金(QDAP)共享每年6萬元的扣稅上限，冀未來限額能有所提高，至每個計劃各有6萬元。

本年度稅季即將結束，「扣稅三寶」之一的TVC為近年大熱產品，他表示，整體行業的申請人數有增長趨勢，惟稅季完結後需求或有所下降，雖然TVC沒有保證回報，但存入的資金在退休前將處於鎖定狀態，打工仔可自行管理資金的投資方式。

由於退休儲蓄為長遠計劃，而金融市場經常起伏不定，故他不建議打工仔頻繁更改投資組合，可每年審視自身財務狀況一至兩次，或根據距離退休的年齡、家庭狀況，以及承受風險的能力等，重新審視投資方式。

早前信安宣布，已完成旗下「信安強積金計劃600系列」合併至「信安強積金計劃800系列」，並下調管理費及新增成分基金。他表示，合併有助減輕公司部分內部負擔，將繼續審查費用水平，未來會視乎多項因素，考慮會否進一步減低費用及增加基金選項，以保持公司競爭力。