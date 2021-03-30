【高盛推介】京東貼價購證精點
2021年03月30日 12:06
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高盛(亞洲)有限責任公司：京東健康周一(29日)公布業績，去年營業額達193.83億元人民幣，按年升78.8%；非國際財務報告準則盈利達7.48億元人民幣，按年升117.7%。而周二(30日)早段股價則發力反彈。此外亦帶動京東股價周二早段做好。
京東周一升不足0.1%，周二早段繼續上升，高開2.4%後升幅曾收窄至見317元，但及後再度重上320元之上。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周一獲資金轉向，錄得約210萬元資金流入。而認沽證亦見周一繼續獲資金流入。牛熊證方面，則見牛證於上周五(26日)錄得約60萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。而熊證則於周一繼續獲資金流入。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意價外幅度約6%，年期約3個月的京東購證(18358)，行使價341.08元，2021年6月30日到期，實際槓桿7.2倍，貼價。
高槓桿選擇可留意年期約2個月的低街貨京東購證(11184)，行使價369.08元，2021年6月8日到期，實際槓桿9倍，高槓桿、低街貨。
牛證方面可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的京東牛證(57680)，收回價310元，行使價307元，換股比率500，槓桿比率19.4倍，市場上最貼價、槓桿最高牛證。
遠牛選擇可留意京東牛證(55279)，收回價290元，行使價287元，換股比率500，槓桿比率8.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，可留意年期約2個月，屬貼價的低街貨京東沽證(14301)，行使價318.68元，2021年5月18日到期，實際槓桿8.7倍，貼價、低街貨。
熊證方面可留意京東熊證(60846)，收回價370元，行使價373元，換股比率500，槓桿比率6.2倍，近46.8元收回距離熊證。
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