【高盛推介】京東貼價購證精點

高盛(亞洲)有限責任公司：京東健康周一(29日)公布業績，去年營業額達193.83億元人民幣，按年升78.8%；非國際財務報告準則盈利達7.48億元人民幣，按年升117.7%。而周二(30日)早段股價則發力反彈。此外亦帶動京東股價周二早段做好。

京東周一升不足0.1%，周二早段繼續上升，高開2.4%後升幅曾收窄至見317元，但及後再度重上320元之上。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周一獲資金轉向，錄得約210萬元資金流入。而認沽證亦見周一繼續獲資金流入。牛熊證方面，則見牛證於上周五(26日)錄得約60萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。而熊證則於周一繼續獲資金流入。

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