華潤萬象生活冀2025年在管面積增至4億平方米

管理層於電話會議表示，行業集中度並非很高，整合機會仍存在，會抓緊窗口加大第三方拓展力度。而今年外拓目標為4,500萬平方米，及10個以上第三方購物中心項目。從1至2月工作執行情況來看，對完成拓展目標有信心。

集團表示，不會為收購而收購，希望尋找與公司文化相近、具一定規模及可持續增長的標的，並且期望標的對公司毛利率不會造成影響，或於1至2年內能夠提升毛利率至公司相等水平。

去年集團毛利率按年急升11個百分點，至27%。管理層解釋，乃由於去年開始全面提供購物中心及商業運營服務。後續會透過提升毛利較高的社區增值服務收入佔比，冀之後住宅板塊毛利率由現時的15.9%，升至20%；商業板塊則受惠規模效應，預計往後會持續提升，期望最終綜合毛利率企於30%以上。

華潤萬象生活發布上市後首份全年業績，去年多賺1.24倍，錄純利8.17億元人民幣(下同)，扣除投資物業重估收益及相關遞延稅項影響，核心純利為8.16億元，按年增1.48倍。每股盈利48.5分，擬派末期息每股0.132元，折合0.158港元。