增福利招攬人才！Volvo汽車予全球員工6個月帶薪育兒假

外媒報道，瑞典汽車製造商--富豪汽車(Volvo Cars)今(30日)表示，將賦予其全球40,000名員工6個月帶薪育兒假的權利，以期能提高性別平等，並吸引人才。

從4月1日起，該車企為工作至少一年的員工提供6個月帶薪育兒假，合資格員工有權獲得其工資的80%的福利，最高限額為每月約4,500美元，可在孩子出生後的首三年根據需要提取相關休假。

該公司人力資源主管Hanna Fager表示，最重要的是，向父母雙方提供同樣的服務，希望鼓勵更多的男性利用這個機會休父母假。

瑞典其他公司此前亦曾為其全球員工引入帶薪育兒假，其中包括音樂流媒體公司--Spotify，該公司於2015年推出了六個月的帶薪全職育兒假；宜家(Ikea)還於2017年在印度和美國宣布了類似的計劃。

Volvo表示，其約75%的員工是男性，自2019年以來一直在針對歐洲，中東和非洲的銷售人員的試點計劃中對該政策進行測試，其中46%的申請人是父親。雖然這計劃會花錢，但是該公司認為這是一項長期投資，期望會有積極的結果，吸引更多不同的人才為公司服務。