疫下經營慘淡！亞洲航空去年全年狂蝕近百億元

在新冠肺炎疫情持續衝擊下，亞洲航空(AirAsia)公布2020財政年末季(截至去年底止末季）淨虧損按年擴大逾5倍，至24.4478億馬來西亞元(約45.8億港元)；季內營業額按年下挫91.71%至2.6744億馬來西亞元(約5億港元)。

去年全年計，亞航錄得淨虧損50.9665億馬來西亞元(約95.5億港元)，按年虧損擴大逾15倍；前年淨虧損為3.1581億馬來西亞元(約5.91億港元)；全年營業額從前期的118.6040億馬來西亞元(約222.45億港元)，暴跌73.56%至僅31.3627億馬來西亞元(約58.82億港元)。

馬來西亞在去年10月和11月宣布經濟封鎖措施，進一步削弱該公司去年末季的銷售。該公司將繼續採取成本管制措施，包括對管理人員、員工和董事進行人事調整和減薪，並致力與供應商和合作夥伴就付款結構進行洽談，以及對沖燃料進行重組。

該公司又表示，去年大部分淨虧損是與資產使用權(right of use，ROU)折舊及租賃飛機所持債務的利息支出相關，分別為6.5420億馬來西亞元和24.977億馬來西亞元。

此外，亞航去年9月至12月乘客人數按年銳減90%至134.2171萬人，前年同期為1,316萬人；去年全年乘客人數為1,330.88萬人，按年大跌74%，而2019年全年為5,155.907萬人。