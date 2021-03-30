香港家庭負債比率續升　金管局：未來一段時間維持較高水平

香港金融管理局高級助理總裁劉應彬於《匯思》撰文指，香港家庭負債比率於未來一段時間，將維持較高水平，但認為香港整體家庭信貸質素良好，家庭財務狀況穩健。

家庭負債佔本地生產總值(GDP)比率過去一年顯著上升，劉氏解釋，主要由於香港經濟自2019年起收縮，去年疫情下GDP更錄得有史以來最大跌幅。名義本地生產總值去年下跌5.4%，即使家庭債務增長在去年已經放緩至5.5%，GDP下跌仍繼續推高家庭負債比率接近10個百分點，惟經濟衰退時，GDP大幅收縮並推高家庭負債比率屬正常現象，並非香港獨有，美國、英國、日本等地也有出現。

●住宅按揭貸款佔比最大

他指出，要充分理解過去幾年家庭負債比率持續上升的原因以及它對金融穩定的影響，要先分析香港家庭負債的結構。目前香港家庭負債的最大組成部分是住宅按揭貸款(68%)及其他私人用途貸款(27%)，而信用卡墊款只佔很小部分(5%)。當中，住宅按揭貸款因本地住宅需求而一直有所增長。

然而，在樓市逆周期措施下，住宅按揭貸款上升速度已比樓價的增幅溫和得多(自2009年來，樓價上升2.5倍，而住宅按揭貸款只上升1.6倍)。至於其他私人用途貸款方面，當中大部分為私人銀行客戶的有抵押貸款。這類貸款持續上升，主要反映私人銀行業務因香港發展成為國際財富管理中心而快速增長。過去一段時期資產升值亦導致這類貸款增加。

他認為，家庭財務穩健的情況並不能單看家庭負債比率，還需視乎資產相對負債比率、資產質素等家庭資產狀況。據金管局估算，香港整體家庭存款總額，即不受資產價格影響的家庭資產，是家庭負債總額的3倍。與英國、美國及日本等其他主要經濟體相比，香港家庭資產淨值對負債比率為最高。

他指，香港整體家庭財務狀況保持穩健，審慎信貸風險管理至關重要。金管局在住宅按揭貸款、私人貸款及無抵押消費貸款等方面實施各項審慎信貸風險管理措施，使信貸質素良好。