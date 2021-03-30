疫苗接種將沒完沒了？一年內或須再接種新疫苗…

外媒報道，由國際特赦組織、樂施會(Oxfam)、聯合國愛滋病規劃署劃署等機構組成的人民疫苗聯盟(People's Vaccine Alliance)，向全球28個國家共77位醫學專家進行調查顯示，當中2/3認為1年內就需要新的新冠肺炎疫苗，1/3則將時間縮短在9個月以內。

報道指出，這些流行病學家、病毒學家和傳染病專家，分別來自於約翰斯霍普金斯大學耶魯大學、倫敦帝國學院，倫敦衞生與熱帶醫學院、愛丁堡大學等名校，他們認為全球許多國家或地區的疫苗覆蓋率都相當低，連帶地讓病毒更可能出現抗藥性突變。

耶魯大學流行病學副教授Gregg Gonsalves透露，每天都有新的突變發生，因此病毒可能會找到最有利的模式，不僅能夠更廣泛地傳播還能擺脫之前病毒株會吃虧的免疫反應。

他強調，除非全世界都能接種疫苗，否則病毒在突變方面始終都留有餘地，從而產生新疫苗才能應付的新變種。雖然現行的輝瑞和莫德納疫苗採用信使核糖核酸(mRNA)的方式，可以較為快速地調整以應對突變，但價格和保存等問題造成貧窮國家始終都無法大規模注射。

現時，已發展國家如英、美等國家已取得數億劑疫苗供應，1/4以上的人口都至少施打了一劑疫苗，但南非和泰國連1%人口的接種都辦不到，甚至還有些國家根本就還沒推動注射。對此，疫苗全球取得機制(COVAX)已承諾在今年為至少27%的低收入國家人口提供疫苗。