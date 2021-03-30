美國華爾街SPAC大行其道　為何歐洲卻並不盛行？

今年以來，「借殼上市」席捲美國華爾街，但這股風潮卻並未在歐洲掀起熱潮，外媒報道指，原因是在歐洲透過特殊目的收購公司(SPAC)上市的代價高昂，且面臨當地法規限制，讓相對成熟的歐洲新創企業不願鋌而走險。

道引述英國線上活動平台Hopin執行長布Johnny Boufarhat指出，幾乎每天早上都會收到SPAC業務人員的郵件，邀請一同進行SPAC上市，乍聽下很有趣，但沒太大意義。他表示，希望公司能在今年稍晚或2022年透過傳統的首次公開發行股票(IPO)上市，該公司目前估值達56.5億美元。

除了Hopin以外，歐洲價值最高的金融科技新創公司--Klarna及數家歐洲新創企業，都不願透過與SPAC合併的方式上市，主要是擔憂SPAC的高昂代價與監管法規。他們的態度審慎，也凸顯這種創新金融融資方式背後的可能風險。不過，銀行業界指，歐洲市場處於SPAC萌生階段，未來情勢可能變化。

市場數據顯示，歐洲在2020年和2021年間僅有10家SPAC上市，總價值約13億美元，遠不及美國同期規模逾3,000億美元的522例SPAC上市數。SPAC是已在交易所上市的空殼公司，藉由併購目標公司，讓收購標的省去傳統IPO流程就能上市。對於難以透過傳統途徑籌資的新創公司而言，SPAC儼然成為一種公開市場的創投資金形式，但透過SPAC上市的代價不斐，且通常收購方要取得目標公司20%的股權。

外電調查亦顯示，歐洲企業與投資人對SPAC持抗拒態度，部分反映歐洲科技新創公司，在上市前較美國同業更為成熟。例如，瑞典金融科技新創Klarna和Trustly，及倫敦的Wise已經營多年且財務健全，沒有多大動機再承受參與SPAC交易的額外代價。歐洲去年由創投支持上市的企業平均創立10.5年，時間幾乎是美國的一倍。部分投資者亦指出，美國與歐洲不同的上市規則也是重要因素。

美國證交所通常對SPAC較為友善。在併購目標企業前，股權會透過第三方持有，直到收購交易完成，若投資人不滿意收購標的，可以選擇返還資金。但這在歐洲主要證交所是行不通的，不過倫敦與阿姆斯特丹證交所預期將放寬規定。

報道引述創投基金Northzone合夥人Pär-Jörgen Pärson表示，相對來說，美國對傳統IPO的法規更加嚴格，這因此促使新創企業和投資者尋求透過SPAC上市。